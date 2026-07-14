雞肉餐發完只剩素食 男子以「精神受創、健康受損」告航司

一名旅客因不滿機上餐點與機艙環境，多次向航空公司提告。美國聯邦法院近日裁定，限制該男子對航空公司直接提告。（示意圖取自Pexels網站）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 男子因雞肉餐售罄改吃素食，指控航司致精神與健康受損。

男子因雞肉餐售罄改吃素食，指控航司致精神與健康受損。 重點二： 法院認定其缺乏身體傷害證據，精神求償不符《蒙特婁公約》

法院認定其缺乏身體傷害證據，精神求償不符《蒙特婁公約》 重點三：他兩年內提30件訴訟，多數涉航空公司，遭列惡意控告人。

一名美國男子因搭機時雞肉主餐發完、被改提供素食餐，竟以「精神受創、健康受損」為由控告航空公司。聯邦法院調查發現，他不到兩年間已對航空公司提出27件控訴，理由包括機艙太乾燥、登機須做人臉辨識、不能摸寵物貓等，最終遭法院認定為「惡意控告人」，未來若再控告航空公司，須先經法官審查才能立案。

根據美國加州北區聯邦地方法院裁定，經常搭乘國際航班的旅客Sergey Firsov，日前搭乘北歐航空（SAS Scandinavian Airlines）從舊金山 飛往丹麥哥本哈根時，因機上的雞肉主餐已發完，空服員改提供素食餐，他事後向航空公司提告，聲稱自己「身為男性，每天都需要吃肉」，改吃素食餐導致健康受損，並造成精神痛苦。

Firsov還抱怨，另一次搭機時機艙空調太乾燥，害他每15分鐘就得喝一次水，因此也向航空公司求償。

不過，法院今年稍早已駁回Firsov對SAS的提告。法官指出，依據規範國際航空運輸責任的《蒙特婁公約》，旅客若主張精神損害賠償，必須先證明有實際身體傷害，而Firsov並未提出任何符合規定的證據。

SAS勝訴後進一步向法院聲請，要求將Firsov列為「惡意控告人」，認為他長期濫用司法制度，不斷提出缺乏法律依據的控告。

法院資料顯示，自2025年3月至2026年6月間，Firsov共在加州北區聯邦法院提出30件民事控訴，其中27件以航空公司為被告，約三分之二案件已遭法院駁回，理由包括未提出可成立的法律主張、不符合《蒙特婁公約》規定，或未繳交控告費用等。

承審法官鄭一芳（Edward M. Chen）表示，Firsov採取的是「焦土策略」，並非根據個案情況決定是否提告，而是對每一件細微的不滿都提告，不僅讓航空公司耗費大量時間與金錢應訴，也造成法院沉重負擔。

鄭一芳指出，雖然部分航空公司的服務未必盡善盡美，但相關爭議多屬輕微不便，Firsov宣稱因此遭受重大精神創傷「令人難以信服」。此外，《蒙特婁公約》並不允許僅以精神痛苦作為求償依據，而他多次要求航空公司退還整張國際機票費用，也缺乏合理基礎，因為航空公司實際上已完成運輸服務。

法院最終裁定，Firsov日後若再向航空公司提告，法院書記官不得直接受理，必須先由值班法官審查案件是否具有法律依據後，才能正式立案；若由具執業資格律師代理，則不受此限制。法官也警告，若他持續以相同方式大量提告，不排除進一步擴大限制範圍。

法院文件也揭露Firsov過去多份訴狀內容，包括控告奧地利航空不准他帶著裝有寵物狗的提袋進入機上廁所，導致狗無法喝水；控告土耳其航空要求登機前進行臉部辨識；控告卡達航空更改航班時間，導致他延後抵達目的地；以及控告德國漢莎航空，空服員禁止他在飛行途中撫摸自己的寵物貓。

此外，根據另一件法律文件，SAS目前已將Firsov列入禁飛名單，不再允許他搭乘該航空公司的航班。