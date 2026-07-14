台旅客遊美長疔瘡急診花近2000美元 返台又收2500 帳單

常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 兩名台灣旅客在南加感染疔瘡後，因誤選ER或緊急護理而承受差很大的醫療費用，甚至有人返台後仍被追討高額帳單。

兩名台灣遊客先後在南加 旅行時長疔瘡，因疼痛難忍分別選擇當地急診部（ER）和緊急護理（Urgent Care），結果兩者帳單差十倍之多。其中一名遊客甚至返台後還收到國際討債公司寄來的天價帳單。

台灣遊客常先生日前來南加看望親友時，不知是旅途勞累導致抵抗力下降，還是因為溼熱，臀部長了一個拇指大的疔瘡，每次坐下起立都很痛苦。

美國友人支招 「別急診」

他想按照在台灣習慣去看急診，結果朋友告訴他美國急診很貴，最好去緊急護理，所以他去好萊塢 附近一家緊急護理中心治療。因為他沒有保險 ，診所先收取他135美元費用，之後切開疔瘡時又收取他240多美元治療費。他表示，醫生表示要切四次才能把疔瘡裡面的膿液去除乾淨，他特別詢問是否每次都要額外收費，對方告訴他之後再來都無需再繳費。

因為已確認無需再付費，常先生之後又去了兩次，把傷口處理乾淨後返回台灣。結果，他在南加的朋友之後收到緊急護理中心寄來的近200美元帳單。常先生說，他當時明明有和診所確認是否還有其他費用，對方語氣肯定的表示沒有，結果又有新費用。他的朋友就幫他和診所爭論此事，最後免除了這部分費用。

但他的學長就沒有那麼幸運，常先生說，他的學長和妻子之前來南加旅遊時，學長太太臀部長了疔瘡，但他們不懂美國ER和緊急護理的區別，也沒有買旅遊保險，就選擇去旅館附近的ER，結果結帳時醫院要求支付1787美元的帳單。他學長當時覺得有點貴，但還算承受範圍內，畢竟妻子狀況很痛苦，就支付了這筆錢。等他們回到台灣後沒多久，就收到一個叫做OVAG的國際討債公司寄來的帳單，上面寫著他還需要支付2456美元的帳單。學長最初以為是詐騙信件，後來找他幫忙確認，發現是當時就醫的ER委託這家討債公司來收欠款。

決定不理帳單 「不再入境」

常先生說，學長當場傻眼，近2500美元相當7萬5000新台幣，對學長是一筆很大的經濟負擔，他們當初已忍痛支付快2000美元帳單，結果事後還有這麼一大筆帳單，實在太離譜。最後只能選擇不理帳單，大不了以後不再入境美國。他也很詫異，同樣的手術，ER和他的緊急護理帳單相差近十倍多，他之後再來美國旅遊都不敢隨便看醫生，除非生死攸關更不敢輕易去ER就醫。

據康健雜誌，疔瘡（Furuncle）又稱疔子、釘子，其與毛囊炎極為相似。若是毛囊自身發炎，稱為毛囊炎，而毛囊周圍締結組織發炎，甚至化膿性感染，就會變成「癤」，也就是疔子。免疫力正常的病人，一般兩周內疔瘡就會化膿破出、慢慢消炎變平。但疔瘡常長在臀部，會使人坐立難安，治療最重要的步驟就是切開引流，把「成熟」疔子的膿擠出來，再搭配口服抗生素治療。