華生改行當私廚 年收逾10萬 時薪最高80美元

Casper大學畢業於紐約電影學院電影製作專業，後轉行從事上門私廚。（受訪人提供）

每天穿梭在洛杉磯 各個華人 家庭，一手提著食材、一手拎著鍋鏟，中國留學生 Casper一天最多跑三家，一站就是十幾個小時。這份看似平凡的「上門做飯」工作，卻讓她時薪最高80美元，稅前年收入超過10萬美元。

棄電影工作 回中國學作菜

Casper大學畢業於紐約電影學院電影製作專業，原本從事電影相關工作。但畢業後不久，家中突遭變故，經濟來源中斷，加上電影行業工時長、收入有限，她開始思考新出路。受好友從事家政工作啟發，她開始接觸家政工作，之後又專程回中國學習川菜、粵菜，回到洛杉磯後投入上門私廚。 Casper曾專程回中國學習川菜、粵菜。（受訪人提供）

目前，她的服務範圍遍及大洛杉磯地區，客戶幾乎都是華人或華裔家庭。收費依服務內容不同，每小時40至80美元，三小時起接單。她平均一天接三單、一周工作七天，每天工作11至12個小時，最長曾連續工作15個小時，工作內容除炒菜，還包括買菜、備料、往返開車以及打掃廚房。

有時開車往返要2小時

「很多人以為就是去做幾道菜，其實真正花時間的是前後準備。」她笑說，有時光是開車往返就要兩個小時，一整天下來幾乎都待在廚房裡。

她觀察，現在有不少華人家庭願意花錢請人到府做飯，主要還是希望吃得健康、放心。許多客戶都是雙薪家庭，平時工作忙，家裡又有孩子或長輩，時間有限，因此願意花錢請人上門。她表示，目前客戶多半靠口耳相傳介紹，「一傳十、十傳百」，幾乎不需要額外宣傳。

雖然收入不錯，但她坦言，這筆錢並不好賺。「收入天花板取決於體力能不能跟上。這是一份體力活，沒有強大體力支撐，就賺不到這份錢。」她表示，每天長時間站著炒菜，還要搬運食材、開車往返、備料及收拾廚房，一天下來工作逾10個小時是常態。再加上客戶偶爾臨時取消預約，收入其實不像外界想像中那麼穩定。

遇要求高、暖心客戶

工作過程中，她也遇過形形色色的客戶。有客戶對衛生要求極高，要求桌面反覆擦拭、所有物品都要恢復到像新的一樣。也有不少暖心經驗讓她印象深刻。她曾為一名客戶準備一整個下午的餐點，單槍匹馬做了11菜1湯，原本收費約600美元，對方最後直接付雙倍薪資，並表示：「你做了一下午飯，必須要賺到這麼多錢。」這份肯定讓她十分感動。 收費依服務內容不同，每小時40至80美元，三小時起接單。（受訪人提供）

Casper表示，雖然收入比剛入行時提高許多，但私廚收入並不穩定。不過，她認為這份工作有長期發展空間，「民以食為天，這是目前AI暫時替代不了的職責，這也是選擇這份工作的原因之一」。

這份工作對Casper而言，最大的收穫不只收入。她表示，每次菜品上桌後，看到客戶連連稱讚，就是最大的滿足。這份工作更重新定義她對「體面」的看法。「過去傳統觀念裡，體面是在高大上的寫字樓裡有自己的辦公桌、獨立辦公室、操持大項目。但現在我覺得，真正的體面是有能力把自己的日子過好，只有靠自己把生活過得愈來愈好時，體面才會離我們愈來愈近。」