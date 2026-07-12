我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

水價看漲 聖蓋博谷推節水補助

記者子為╱蒙特利公園報道
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著對大型供水建設的投入，聖蓋博谷市政水區未來供水成本可能增加，但長期有利於穩定...
隨著對大型供水建設的投入，聖蓋博谷市政水區未來供水成本可能增加，但長期有利於穩定水源供給和水價。（SGVMWD提供）

面對南加州供水挑戰，各項輸水工程及新水源建設陸續推動，也讓不少民眾關心：「未來水費會不會變貴？」聖蓋博谷市政水區（SGVMWD）表示，未來該區域供水成本確實可能隨著基礎建設投資而增加，但評估相關工程時，也必須考量「不建的代價」。

SGVMWD總經理Jose Reynoso表示，目前該水區取得加州水的成本，約為每英畝英尺（Acre-foot）280美元，在承包單位中屬相對較低水準。不過，隨著大型供水建設的推動，如預計耗資200億美元的三角洲輸水工程（Delta Conveyance Project），未來供水成本可能增加，水價也可能隨之上升。

但他強調，評估大型水利建設時，不能只看工程本身的成本，更要將目光放長遠。他表示，若缺乏穩定的進口水源，將影響區域供水穩定，長期水價也可能上漲。

Reynoso指出，相較於進口水、再生水等供水方式，地下水仍是目前成本最低的水源。因此，水區鼓勵民眾提高用水效率，降低對高成本進口水源的依賴。

為鼓勵居民節水，SGVMWD目前提供多項節水補助計畫。相關補助適用轄區四個會員城市──蒙特利公園市、阿罕布拉市、阿蘇薩市及西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）符合資格的住戶及部分商業用戶。

住家節水補助包括節水洗衣機最高85美元、高效節水馬桶40美元、雨水收集桶35美元、灌溉控制器（weather-based irrigation controller）80美元，以及水流量監測器（flow monitor）100美元等，鼓勵居民透過更新設備降低用水量及水費支出。

除住家補助外，SGVMWD也提供商業場所非功能性草坪（nonfunctional turf）汰換補助，鼓勵企業以耐旱景觀取代高耗水草坪；另設有社區補助計畫，提供學校、非營利組織及社區團體經費，推動節水及環境教育。

地方政府也透過改善供水設施協助居民節省開支。蒙特利公園市公共工程局局長Shawn Igoe表示，市府正分階段汰換約1萬4000具超音波智慧水表。新一代智慧水表可提供更精確的用水數據，居民未來可透過系統掌握每日用水情況，若發生異常用水或疑似漏水，也能及早收到通知，避免因漏水而增加水費支出。

SGVMWD提醒，由於南加州各供水單位提供的節水補助內容、金額及申請資格不盡相同，民眾可向所在地的供水機構查詢具體訊息，善用相關資源。

SGVMWD目前提供多項節水補助計畫，鼓勵居民透過更新設備降低用水量及水費支出。...
SGVMWD目前提供多項節水補助計畫，鼓勵居民透過更新設備降低用水量及水費支出。（SGVMWD提供）

精華 FAQ

  • 水區表示，三角洲輸水工程等大型供水建設需要龐大投資，未來供水成本可能因此增加；但若不建，也可能因缺乏穩定進口水源而讓長期水價更高。

  • Reynoso指出，地下水目前仍是成本最低的水源，較進口水與再生水便宜，因此水區鼓勵居民提高用水效率，減少對高成本供水來源的依賴。

  • 住戶可申請節水洗衣機、馬桶、雨水桶、灌溉控制器與流量監測器補助；商家可申請非功能性草坪汰換補助，學校與非營利組織也有社區補助可用。

加州

上一則

棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台

下一則

懶人運動法 每天4分鐘簡單肌力訓練有助延緩老化

延伸閱讀

加州居民 恐面臨水電價齊上漲

加州居民 恐面臨水電價齊上漲
桑尼維爾市水費、垃圾費、汙水費 明年調漲

桑尼維爾市水費、垃圾費、汙水費 明年調漲
舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務

舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務
世界盃補水暫停掀「如廁潮」 東京都用水量瞬間飆升

世界盃補水暫停掀「如廁潮」 東京都用水量瞬間飆升
聖蓋博山麓社區華女屢遭刁難 控HOA歧視

聖蓋博山麓社區華女屢遭刁難 控HOA歧視
能源負擔計畫補助 逾150萬戶合格未申請

能源負擔計畫補助 逾150萬戶合格未申請

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（受訪者提供）

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

2026-07-08 20:28
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
來自中國的顧逸辰（音譯：Gu Yichen）加入Google不到一個月就被裁員，最終靠前同事的搭線回到亞馬遜原團隊。（路透）

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

2026-07-09 21:43
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣