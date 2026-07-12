水價看漲 聖蓋博谷推節水補助

隨著對大型供水建設的投入，聖蓋博谷市政水區未來供水成本可能增加，但長期有利於穩定水源供給和水價。（SGVMWD提供）

面對南加州 供水挑戰，各項輸水工程及新水源建設陸續推動，也讓不少民眾關心：「未來水費會不會變貴？」聖蓋博谷市政水區（SGVMWD）表示，未來該區域供水成本確實可能隨著基礎建設投資而增加，但評估相關工程時，也必須考量「不建的代價」。

SGVMWD總經理Jose Reynoso表示，目前該水區取得加州水的成本，約為每英畝英尺（Acre-foot）280美元，在承包單位中屬相對較低水準。不過，隨著大型供水建設的推動，如預計耗資200億美元的三角洲輸水工程（Delta Conveyance Project），未來供水成本可能增加，水價也可能隨之上升。

但他強調，評估大型水利建設時，不能只看工程本身的成本，更要將目光放長遠。他表示，若缺乏穩定的進口水源，將影響區域供水穩定，長期水價也可能上漲。

Reynoso指出，相較於進口水、再生水等供水方式，地下水仍是目前成本最低的水源。因此，水區鼓勵民眾提高用水效率，降低對高成本進口水源的依賴。

為鼓勵居民節水，SGVMWD目前提供多項節水補助計畫。相關補助適用轄區四個會員城市──蒙特利公園市、阿罕布拉市、阿蘇薩市及西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）符合資格的住戶及部分商業用戶。

住家節水補助包括節水洗衣機最高85美元、高效節水馬桶40美元、雨水收集桶35美元、灌溉控制器（weather-based irrigation controller）80美元，以及水流量監測器（flow monitor）100美元等，鼓勵居民透過更新設備降低用水量及水費支出。

除住家補助外，SGVMWD也提供商業場所非功能性草坪（nonfunctional turf）汰換補助，鼓勵企業以耐旱景觀取代高耗水草坪；另設有社區補助計畫，提供學校、非營利組織及社區團體經費，推動節水及環境教育。

地方政府也透過改善供水設施協助居民節省開支。蒙特利公園市公共工程局局長Shawn Igoe表示，市府正分階段汰換約1萬4000具超音波智慧水表。新一代智慧水表可提供更精確的用水數據，居民未來可透過系統掌握每日用水情況，若發生異常用水或疑似漏水，也能及早收到通知，避免因漏水而增加水費支出。

SGVMWD提醒，由於南加州各供水單位提供的節水補助內容、金額及申請資格不盡相同，民眾可向所在地的供水機構查詢具體訊息，善用相關資源。

SGVMWD目前提供多項節水補助計畫，鼓勵居民透過更新設備降低用水量及水費支出。（SGVMWD提供）