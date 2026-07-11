聖蓋博免費中餐 阿罕布拉市華人跨市搶領引居民不滿

上午9時45分，民眾來到門口排隊領取免費午餐。（記者王若然／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博免費中餐因未限本市居民，加上阿罕布拉華人跨市領餐與插隊爭議，導致原本和諧的排隊秩序出現衝突。

聖蓋博 谷非營利組織YWCA（Young Women's Christian Association）與聖蓋博市府在當地為居民提供免費熱騰騰的中式午餐，該項目已持續數年，當地中老年居民都很喜歡，一直以來大家排隊領餐，十分和諧，近日卻因跨市領餐的「加塞」者，打破一直以來的和諧與平靜。

聖蓋博市華人 居民David鄭表示，這項免費午飯發放項目，主要由YWCA提供餐食，聖蓋博市府提供場地。「每日發放50份午餐，上午10時正式開門，每天都是中餐，頗受當地民眾歡迎」。該項目為60歲以上中老年民眾發放，但沒有明確限制只能是該市居民才能領取。

行動不便 搶位危險

David鄭稱，以前大家都是很早來排隊，先到先得，後來市府增加規定稱上午9時45分才可以開始排隊，就算早到，也不算數。這樣的政策，導致一些行動不便的老人只能在9時45分時急匆匆到門前排隊，會有跌倒風險。

不僅如此，隔壁阿罕布拉 市的民眾跨市來聖蓋博領午餐，讓情況變得更糟，原本只有50份餐點，現在來領的人更多，加劇了競爭。David鄭說，部分來自阿罕布拉的華人來得較晚，但排隊時插在隊伍前，即便有人提醒，他們也無動於衷。還有不願透露姓名的華人年長者透露，此舉曾引發長者間的口角，甚至出現推擠，觀感非常不好。

另一聖蓋博居民江先生說，他的例子最典型。6月15日，他上午8時50分第一個到現場。後來9時20分左右，有兩、三個阿罕布拉市來的華人，用袋子占了七、八個位子。David鄭補充說，據他統計，當天從阿罕布拉市來了廿多個人。就這樣，按照市府規定的時間排隊，第一個到場的江先生，變成隊伍的最後一個。當天會吸引那麼多華人跨市領餐，是因為當天還有抽獎等禮品贈送。

供餐對象 未限地區

David鄭介紹，平日跨市領餐的人在周五最多，因為周五YWCA在阿罕布拉市提供的是西餐，聖蓋博市是中餐。他說，有時候聖蓋博市提供的餐點比較好或有額外好處時，這些外市居民也會來。為該項目聖蓋博市供餐的，是當地一家中餐廳。

由YWCA推出的免費午餐項目，稱為「Hot Meals Lunch Program」，2022年起就在聖蓋博推出。根據YWCA網站，該項目在聖谷多個城市均有，包括蒙特利公園市、阿罕布拉市、阿蘇薩、鮑爾溫公園、巴沙迪那等20個點。不過每個點的供餐類型和時間不同。

在聖蓋博市的供應點，YWCA並未明確表示僅限服務聖蓋博市居民。David表示，在項目最初，主辦單位登記過大家的信息，但不是每次領餐時都需要登記。他說，50份餐點，還要去除三、四份給義工，加上跨市取餐者，加劇「僧多粥少」的情況。