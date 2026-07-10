聯名貴婦超市 台裔居家品牌推「液態鋼」冰沙

這款Liquid Steel冰沙以金屬銀色呈現，名稱則取自Simplehuman最具代表性的產品材質「不鏽鋼（Stainless Steel）」，象徵品牌25年來所堅持的精準、耐用與實用精神。（Simplehuman官網）

以高端居家用品聞名、由台裔美籍企業家楊紹培（Frank Yang）創立的居家用品品牌Simplehuman，近日跨界攜手南加州 「貴婦超市」Erewhon，推出夏季限定聯名飲品「Liquid Steel（液態鋼）」冰沙。這款以品牌經典不鏽鋼元素為靈感、呈現金屬銀色外觀的新品，成為Erewhon最新推出的限定飲品之一。

根據Simplehuman資訊，「Liquid Steel」冰沙以品牌一貫強調的「貼心設計」與「高效能」理念發想，配方包含電解質、肌酸（Creatine）、鎂、鉀、膠原蛋白、椰子水、西瓜 及萊姆等成分，主打補充水分與營養，協助提升日常活力與身體機能。該飲品自7月1日起於南加州指定Erewhon門市限時販售，一杯12美元，賣完為止。

這款冰沙以金屬銀色呈現，名稱則取自Simplehuman最具代表性的產品材質「不鏽鋼（Stainless Steel）」，象徵品牌25年來所堅持的精準、耐用與實用精神。

Simplehuman創辦人兼執行長楊紹培接受本報專訪表示，其實Simplehuman與Erewhon都重視現代消費者對「高品質、便利性與健康生活」的追求，因消費族群高度重疊，因此雙方已經合作多年。他說，這次與Erewhon合作推出夏季限定冰沙，也是Simplehuman首次跨足飲品領域。雙方歷經數月進行配方測試與產品開發，希望打造一款適合炎熱夏季、清爽且符合現代健康需求的飲品。產品從配方到包裝皆強調天然元素，希望呈現簡單、純粹的生活概念。

Simplehuman與Erewhon早有合作

楊紹培指出，其實Simplehuman有部分產品都有進駐Erewhon門市販售，包括深受消費者喜愛的鏡子產品。他希望透過兼具設計感與功能性的產品，將Erewhon所代表的健康生活理念延伸至居家空間。此外，Erewhon超市的會員，也能享有Simplehuman產品20%折扣優惠。

展望未來，他表示，Simplehuman將持續朝科技化方向發展，投入智慧產品與智慧居家領域，希望結合科技與設計，打造更符合未來生活需求的新一代居家用品。

據悉，此次合作是透過Erewhon知名的聯名冰沙企畫推出。近年來，Erewhon曾與多位藝人、運動員及品牌合作推出期間限定飲品，在社群媒體引發討論，也吸引不少消費者朝聖打卡，其中以海莉比伯（Hailey Bieber）同款奶昔最為知名。

根據本報過往報導，Simplehuman由楊紹培於2000年創立，從重新設計垃圾桶起家，將工業設計與科技融入居家用品，成功打造高端智慧家居品牌。旗下智慧垃圾桶、感應式洗手機、感應化妝鏡及廚衛用品等產品，不僅獲得多項國際設計獎，也成為美國家庭常見的居家品牌之一。值得一提的是，楊紹培是現任中華民國總統府國策顧問楊信之子。

美國Fortune雜誌過去曾形容Simplehuman是「家居用品界的蘋果」，來肯定其透過設計與創新重新定義居家用品市場。如今Simplehuman已擁有超過250項專利技術，產品遍布Target、Amazon、Wayfair等大型零售通路，並成為智慧居家用品領域的重要品牌之一。