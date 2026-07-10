超市界愛馬仕Erewhon 1杯「聖水」12元掀熱議

Erewhon被譽為「超市界的愛馬仕」，日前推出一杯售價12美元的飲用水，竟意外大受歡迎。（取自Erewhon網頁）

加州 郵報報導，Erewhon被譽為「超市界愛馬仕 」，日前在果昔吧（Tonic Bar）推出一杯售價12美元的飲用水，竟意外大受歡迎。飲品容量僅12盎司，換算下來每盎司約1美元，平均每一口就要花約0.5美元，可說是價格相當驚人。這款飲品迅速成為社群熱議話題，支持與批評反應兩極。 Erewhon被譽為「超市界的愛馬仕」，果昔吧（Tonic Bar） 經常排長隊。（本報資料照）

報導稱，這家深受網紅、名人、星二代及健康養生族群追捧的高端連鎖超市，近日在招牌果昔吧推出限量飲品 「Sacred Water（聖水）」，每杯售價12美元，被形容為一款充滿奢華與儀式感的冰飲。這款「聖水」標榜為澄清滋補飲（clarified tonic），以葡萄汁、椰奶、椰子水、茉莉花茶、羅勒、八角、小荳蔻及生蜂蜜等原料調製而成。

這款「聖水」是Erewhon與護髮品牌Jolie Skin Co.合作推出的聯名飲品。Jolie在Instagram發文，這款飲品的靈感，源自古人將水視為「更新、儀式與蛻變的象徵」，因此特別選用帶有歷史感與神聖意涵的天然食材，希望呈現「古老且備受尊崇」的風味。

雖然每杯12美元的價格令人卻步，但消費者仍有一種「免費」取得的方式。只要加入Erewhon年費100美元的入門級Select會員，即可享有包括免費Sacred Water在內的果昔吧會員福利。

和Erewhon販售的許多商品一樣，這款飲品迅速成為社群熱議話題。儘管獲得不少網紅好評，許多網友仍對這款12美元飲品抱持懷疑態度。

這款被戲稱為「1%富豪階層的甘露」，目前已在洛杉磯所有Erewhon門店限時販售，活動將持續至9月底。想嚐鮮的消費者，得趁還有供應時前往購買。

Erewhon於1960年代起家，最初只是一家小眾健康食品店，如今已發展成一種文化現象。這家高端超市對「高價商品」引發的爭議早已見怪不怪。

2024年，Erewhon就曾因冰塊價格過高引發熱議。當時推出的一款名為Penny Pound Ice「ballz」的產品，一袋僅含8顆大型冰球，售價竟高達32美元，引起消費者批評。Erewhon過去也曾因推出售價20美元的草莓，以及11美元的骨湯熱巧克力（bone-broth hot chocolate）遭嘲諷。

近來，Erewhon又與高端家居品牌Simplehuman合作，推出限量飲品——名字甚至直接叫做 「Liquid Steel（液態鋼）」。

Simplehuman以設計簡約、科技感十足的高級垃圾桶與感應式化妝鏡聞名，而這款售價同樣為12美元的「Liquid Steel」果昔，靈感正是來自該品牌標誌性的「不鏽鋼」材質，以及其經典垃圾桶和廚房用品的外觀概念。

這款飲品融合椰子水、西瓜與萊姆，再加入電解質、肌酸、膠原蛋白、鎂和鉀等成分，號稱能幫助補充水分、促進恢復，並提升日常體能表現。