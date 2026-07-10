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將退休儲蓄轉固定收入 建立財務安全感有助延長壽命

記者朱敏梓／綜合報導
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最新研究指出，退休後擁有穩定、可預期的收入來源，有助降低財務壓力與焦慮，可能對健...
最新研究指出，退休後擁有穩定、可預期的收入來源，有助降低財務壓力與焦慮，可能對健康及壽命帶來正面影響。（示意圖取自Pexels網站）

退休後如何安排退休收入，不僅影響生活品質，也可能與壽命有關。根據MarketWatch報導，最新研究指出，退休時將部分退休儲蓄轉換為終身固定收入的人，平均壽命可能比自行管理退休資產者更長。研究人員認為，關鍵並非金融商品本身，而是穩定收入帶來的財務安全感，有助降低退休後的壓力與焦慮，進而對健康產生正面影響。

死亡風險 10年內降3.6%

這項名為「The Effect of Annuities on Longevity（年金對壽命的影響）」研究發現，相較退休後自行從投資組合中逐步提領資金的人，選擇將退休儲蓄轉換為終身固定收入的退休人士，在退休後五年內死亡風險降低約2.6%，十年內則降低約3.6%。研究人員在控制收入、健康狀況等因素後，仍觀察到這項差異。

研究指出，退休人士最大擔憂之一，就是不知道退休金是否足以支撐餘生生活。對自行管理退休資產的人來說，市場波動、投資績效、通貨膨脹及醫療支出等，都可能增加財務上的不確定性。相較之下，擁有固定終身收入的人，每月都能獲得穩定現金流，不必過度擔心市場漲跌或資產提前耗盡，因此心理壓力相對較低。

資產轉移 非適用所有人

研究作者表示，財務壓力長期存在，可能對身心健康造成影響。過去已有不少研究證實，慢性壓力與焦慮可能提高罹患心血管疾病、高血壓及睡眠障礙等健康問題的風險，因此退休後若能減少對收入的不安，或許有助維持身心健康，進而延長壽命。

不過，研究也強調，這項結果並不代表任何特定退休理財工具本身具延長壽命效果，而是顯示穩定、可預期的退休收入，可能透過改善心理健康與降低財務焦慮，對健康帶來間接益處。研究中的終身固定收入，只是作為穩定退休現金流的一種代表方式。

專家也提醒，將退休資產轉換為固定終身收入，雖然能降低財務不確定性，但並非適合所有退休人士。這類安排通常具有流動性較低特性，一旦將資金轉換為固定收入後，往往無法隨意提領本金；部分方案也未必提供抗通膨機制，若物價持續上漲，未來實質購買力可能下降。此外，若退休人士提早離世，部分方案甚至可能無法將剩餘資產留給家屬，因此在遺產規畫方面也可能有所限制。

建立機制 可隨通膨調整

研究同時指出，另一種替代方式，是建立以抗通膨公債為基礎的提領策略，透過分批配置不同到期日的債券，建立隨通膨調整的退休收入，同時保留資產所有權及遺產規畫彈性。然而，相較固定終身收入，部分退休人士仍可能因市場風險而產生較大的心理壓力，因此未必能帶來相同的心理安全感。

研究人員表示，退休規畫不應只著眼投資報酬率或資產規模，更應考量退休後是否擁有足夠且穩定的現金流。對許多退休人士而言，真正影響生活品質與健康的，除了退休金有多少，更重要的是是否能對未來收入感到安心。

精華 FAQ

  • 研究指出，退休後將部分儲蓄轉為終身固定收入的人，平均死亡風險較低；5年內約降2.6%，10年內約降3.6%，推測與穩定收入帶來的安全感有關。

  • 因為固定現金流可減少對市場波動、資金耗盡與醫療支出的擔憂，降低長期財務壓力與焦慮；而慢性壓力與睡眠、心血管等健康問題有關。

  • 固定收入方案通常流動性較低，可能缺乏抗通膨設計，也未必能保留遺產彈性；替代做法是用抗通膨公債建立分批提領機制，但心理安全感未必相同。

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