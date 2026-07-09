我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

中國票務越洋代購特價票 華人登機口被取消機票

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，...
林先生提供與票務代理的對話紀錄。對方表示從未遇過類似情況，並稱機票為「積分票」，將進一步向航空公司了解原因。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華人林先生透過票代買到超低價洛杉磯經首爾飛青島機票，卻在登機口遭取消，最後緊急改買他航班才趕上返鄉行程。

南加州華人林先生日前透過票務代理購買一張從洛杉磯經首爾轉機前往青島的商務艙機票，原以為撿到暑期特價，沒想到完成報到、托運行李及安檢後，卻在登機前最後一刻被航空公司告知機票已被取消，導致他臨時改買另一家航空公司機票，才驚險趕上返鄉行程。事後票代雖全額退款，但這段經歷仍讓他心有餘悸，直言「以後再也不敢買票代的低價票了」。

林先生表示，當時搜尋暑假返回中國機票時，發現洛杉磯飛青島、經首爾轉機的航班票價高達人民幣4萬多人民幣（約5800美元），遠超預算。於是他向長期合作的票務代理詢問是否有優惠方案，對方推薦一張達美航空機票，售價僅人民幣1萬500人民幣（約1533美元）。

超低價 「難以置信」

林先生說，自己過去曾多次透過這名票代購票，雖然這次價格低得令人難以置信，但對方再三保證機票沒問題，只是「特價票」，因此他決定購買。

出發當天，過程十分順利。他先完成Check-in、領取登機證、托運行李，再通過安檢，之後還提前進入達美航空貴賓室享用午餐。他表示，當時完全沒有察覺任何異狀，甚至覺得達美航空貴賓室餐點相當豐富，心情十分愉快。

然而，就在準備登機時，登機口工作人員突然將他攔下，並告知：「對不起，這張機票不能搭乘這班飛機。」

林先生一度以為對方是在開玩笑，還反問工作人員：「你是在跟我開玩笑嗎？」但工作人員隨後表示，這張機票已經被取消，無法登機。

由於票務代理人在中國，當時正值時差，林先生無法第一時間聯繫對方。他這時才突然想到，自己的托運行李已經送上飛機，只好趕緊前往航空公司服務櫃檯求助。經過一段時間等待，在工作人員協助下，終於順利將行李取回。

眼看原本航班無法搭乘，為了不耽誤後續行程，林先生立刻打開攜程重新搜尋當天最快可以出發的航班，最後只找到一班廉價航空經濟艙機位。當時距離截止辦理登機手續只剩約20分鐘，他立刻拖著行李一路飛奔前往另一個航廈，所幸最終趕上班機，順利踏上返鄉旅程。

「那一天心情真的像坐雲霄飛車。」林先生表示，從原本滿心期待出發，到最後一刻突然無法登機，再到臨時改買新機票、一路狂奔趕飛機，整個過程不僅耽誤大量時間，也讓他身心俱疲。

這種票 「不敢再買」

事後，他聯絡票務代理了解原因。對方表示，也是第一次遇到這種情況，並強調機票本身沒有問題，而是一張「積分票」，將向航空公司進一步了解並提出申訴。

最終，票務代理將原購買機票的費用全額退還給林先生。不過，他坦言，雖然沒有蒙受票款損失，但這趟驚魂記已讓他對透過票務代理購買價格明顯低於市場行情的機票產生疑慮。

「退款可以補償金錢，卻補不回被耽誤的時間和心情。」林先生表示，經歷這次事件後，未來購買機票時會更加謹慎，「這種票，我以後真的不敢再買了。」

精華 FAQ

  • 他購買的是從洛杉磯經首爾轉機前往青島的商務艙機票，原本想趁暑假返鄉時撿到特價，沒想到最後在登機口被告知票已取消。

  • 因為他查到市場票價高達約人民幣4萬多元，遠超預算，票代卻提供只要人民幣1萬500元的優惠票，並保證是沒問題的特價票。

  • 票務代理最後全額退款，但林先生仍因被臨時取消、趕改機票而身心俱疲，認為退款補不回時間與壓力，表示以後不敢再買這類低價票。

機票 華人 洛杉磯

上一則

積分票登機前被取消 恐涉違規、盜刷

延伸閱讀

登機口突遭取消機票 業者:低價票小心這陷阱

登機口突遭取消機票 業者:低價票小心這陷阱
台人英國機場卡關 商務艙最差待遇「沿路給錢插隊」下場慘

台人英國機場卡關 商務艙最差待遇「沿路給錢插隊」下場慘
免費升等商務艙？空服員大揭密

免費升等商務艙？空服員大揭密
上屆世界盃 足球迷搭機丟耳機 4年後卡達航空尋回還能用

上屆世界盃 足球迷搭機丟耳機 4年後卡達航空尋回還能用
選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中
中國國內航線燃油附加費今起調降 最多降近4成

中國國內航線燃油附加費今起調降 最多降近4成

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
華女原本只是想到美國旅遊，沒想到入境時卻被帶進「小黑屋」審查，最後不但遭遣返回國，10年旅遊簽證也被當場註銷。圖為LAX國際航站樓的抵達大廳。（記者子為╱攝影）

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

2026-07-07 20:19
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%