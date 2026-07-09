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積分票登機前被取消 恐涉違規、盜刷

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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南加州旅遊業資深人士顧彬彬表示，航空公司哩程兌票制度本身合法，但若涉及違規交易或...
南加州旅遊業資深人士顧彬彬表示，航空公司哩程兌票制度本身合法，但若涉及違規交易或盜刷積分、信用卡，旅客可能面臨登機前遭取消機票的風險。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

旅客購買低價「積分票」若涉及商業交易、違規兌換或盜刷，可能在登機前甚至登機口遭航空公司取消，民眾應避免來源不明票源。

華人旅客林先生日前透過票務代理購買低價機票，卻在登機口遭航空公司取消，引發民眾對「積分票」及低價機票交易風險的擔憂。南加州旅遊業資深人士顧彬彬表示，航空公司旅客哩程積分兌換機票本身屬於合法制度，但若涉及違反航空公司規定的商業交易，或使用遭盜刷的積分、信用卡購票，旅客就可能面臨無法登機的風險。

顧彬彬表示，不少商務旅客因公司支付差旅費，長年累積大量航空公司積分。依照航空公司規定，會員可將積分兌換的機票贈送給指定受益人，因此替親友兌換機票本身沒有問題。不過，航空公司通常禁止將積分作為商業用途買賣，部分票務業者則利用這個灰色地帶收購積分，再替其他旅客兌換機票，因此市場上才會出現價格遠低於市價的「積分票」。

他指出，不同航空公司的規定各不相同，有些要求受益人須提前加入會員帳戶，有些則會核實贈與人身分；遇到航班超售時，部分航空公司可能優先保障正價機票旅客，因此積分票遭取消的風險相對較高。

不過，顧彬彬認為，林先生的情況不像一般合法的積分票。他表示，正常的積分票只要完成報到並通過安檢，通常不太可能在登機口突然被取消，較有可能是有人盜刷他人航空公司會員積分。原帳戶持有人發現積分遭盜用後向航空公司申訴，航空公司確認異常後取消機票，因此旅客才無法登機。

顧彬彬表示，盜刷情形不只發生在機票，也可能出現在其他旅遊消費。他曾遇過一名客戶搭乘Uber往返洛杉磯與拉斯維加斯，其中去程車資僅100多美元，明顯低於一般行情。返程途中，信用卡持有人發現遭盜刷並提出爭議交易（Dispute），Uber隨即終止交易，司機在途經Victorville時便將旅客留在當地。由於人生地不熟、語言又不通，旅客最後在熱心民眾協助下才順利返回洛杉磯。

他指出，美國銀行及信用卡公司的風險控管相當成熟，若突然出現一筆金額較高、與持卡人平時消費模式不同的交易，例如上千美元的國際機票，很容易觸發銀行風控機制。持卡人提出爭議交易後，航空公司若確認涉及盜刷，便可能取消機票，即使旅客已抵達機場，也可能因此無法順利登機。

顧彬彬提醒，目前包括國泰航空、美聯航及達美航空等航空公司都提供哩程兌票服務，但各家規定不同，暑假等旅遊旺季部分航班也可能限制使用積分。民眾切勿因價格便宜而透過來源不明管道購買機票，以免涉及非法交易或盜刷，不僅可能無法順利登機，也可能造成金錢與時間損失。

精華 FAQ

  • 積分票是旅客以航空公司哩程或會員積分兌換的機票，會員也可贈與指定受益人，因此合法兌換本身沒有問題；但若被拿來商業買賣，就可能違反航空公司規定。

  • 若機票是用盜刷的會員積分或信用卡購得，原持有人申訴後，航空公司確認異常就可能取消機票；此外，超售或各家規定不同，也會提高積分票被取消的風險。

  • 應避免透過來源不明的票務管道購票，因為可能碰上違規兌票、盜刷或風控取消，最後不但無法登機，還可能同時損失金錢、時間，甚至影響行程安排。

加州 華人 機票

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