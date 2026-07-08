鳳凰城都會區 房市正逐漸回歸平衡

鳳凰城都會區房市歷經數年低迷後逐漸回歸平衡。(鳳凰城市府官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鳳凰城都會區房市因高利率與高房價，近年逐步轉向買賣僵持的平衡狀態。

鳳凰城都會區房市因高利率與高房價，近年逐步轉向買賣僵持的平衡狀態。 重點二： 房貸利率自九月起多在6.5%以下，估計可讓購屋能力提升八到十一個百分點。

房貸利率自九月起多在6.5%以下，估計可讓購屋能力提升八到十一個百分點。 重點三：專家認為真正回溫需靠就業、政策與房價穩定，消費者信心仍是關鍵。

亞利桑納州 Big Media報導，多年來，鳳凰城都會區（Metro Phoenix）憑藉多項生活優勢吸引全美各地人口遷入，特別是相較加州 更低的房價與生活成本。然自2020年初以來，該區住房負擔能力逐漸惡化，買賣雙方都在猶豫，如今房市正逐漸回歸平衡。

亞利桑納州房地產經紀人協會（Arizona Association of REALTORS）指出，2026年利率 緩步下降，儘管降幅有限，仍可望成為潛在買家等待已久的利多訊號，但房價仍較過去高出六成左右。市場是否真正回溫，取決於利率、就業、房價及消費者信心。

房貸利率直接影響購屋成本。在因抑制通膨而大幅升息後，房貸利率下降速度並未如市場預期般快速。宗達研究公司（Zonda）首席經濟學家沃爾夫（Ali Wolf）表示，她原本預期利率會在2025年明顯下降，但最終僅小幅回落，美國關稅政策的衝擊徹底打亂市場預期。

儘管如此，仍有些許變化。2025年初房貸利率持續維持高於7%，但自9月起大多在6.5%以下。沃爾夫說，這意味著民眾購屋能力提高8%至11%。「當房貸利率降至6.5%時，市場上會增加200萬戶具備購屋能力的家庭，若降至6%，還會增加約400萬戶。」

沃爾夫指出，除考量負擔能力外，購屋時更重要的是考量是否符合需求，如退休後想搬到較小住宅，或需更大居住空間養育子女等。

民眾對整體經濟信心程度也影響購屋意願。亞利桑納州經濟與公共政策顧問公司朗茲顧問集團（Rounds Consulting Group）總裁朗茲（Jim Rounds）表示，儘管國內外重大事件頻頻登上新聞版面，目前消費者信心仍維持「合理範圍」。他指出，許民眾談論經濟時，仍會表達對裁員、物價上漲等負面觀感。然若再問及過去一年是否有大型消費，「他們又會回答『有啊，我買新車，也為超級盃（Super Bowl）換了台大電視』。」

沃爾夫也表示，薪資成長、利率下降，生活成本稍微回落，對購屋族來說都是利多。然她提醒，雖然房價已從高點回落，但相較2019年仍高出65%，要讓房市真正恢復活力，房價還需進一步修正。此外，儘管大量資產未來會出現世代轉移，從嬰兒潮世代（Baby Boomers）傳承給子女，但這只會對部分消費者有幫助，無法支撐整個房市。

至於要讓消費者重新進入市場，沃爾夫認為是「穩定」，包括就業市場、政策方向及房價的穩定性。「人們因害怕高位買房或失去工作而將購屋決定推遲四年，我們正密切注意這波被壓抑的需求。但住房市場人口結構從未像現在那麼有利，我們真正需要的是讓消費者有入場的信心。」