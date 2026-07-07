加州酒駕代價高 保費暴漲136%

根據線上金融服務公司LendingTree的最新研究指出，加州駕駛在酒駕定罪後，面臨全美第二高的汽車保費漲幅，年度保費將以驚人的136%暴速飆升。示意圖。(取自加州公路巡警局網頁)

雅虎財經報導，在加州 ，酒後駕車（DUI）不僅會身陷官司麻煩，還將引來全美驚人的汽車保險 帳單衝擊。根據線上金融服務公司LendingTree的最新研究指出，加州駕駛在酒駕定罪後，面臨全美第二高的汽車保費 漲幅，年度保費將以驚人的136%暴速飆升；全美北卡羅萊納州的狀況最慘烈，保費漲幅高達284.1%。

該報告顯示，在加州，駕駛因酒駕被定罪後，其平均年保費將從約2600美元直接跳水般暴漲至6135美元。若放眼全美，駕駛在酒駕後，全美平均年度汽車保費會激增74.5%，年保費從約2130美元增至近4000美元。

報告發現，雖然加州的保費「百分比漲幅」名列全美第二，但若以「實際增加的金額」來看，加州則高居全美之冠，年保費平均增幅高達3535美元，比排名第二的北卡羅萊納州還多出約100美元。

分析師指出，這些令人咋舌的成本甚至還沒將酒駕定罪後的後續效應完全納入。全美酒駕後平均每月保費會增加135美元，三年下來累計金額將近5000美元。

對於保費為何會如此巨幅飆升，LendingTree汽車保險專家兼代理人巴特（Rob Bhatt）解釋道：「數據顯示，曾有酒駕紀錄的人，未來發生車禍的機率遠高於一般駕駛。」巴特補充說明：「車禍會轉化為理賠金支出，進而消耗保險公司的資金。因此，保險公司會將這些潛在成本，直接反映在酒駕後的續保費率中。」

此外，保費的調漲幅度也與駕駛的年齡息息相關。

在「實際增加金額」方面，極年輕與高齡的駕駛所面臨的財務懲罰最為嚴苛。研究指出：「一般而言，20歲的年輕人在酒駕後，每年平均要多付2532美元；而80歲的老年駕駛每年則平均要多繳2211美元。」而針對60歲以上的群體，研究發現該年齡層的駕駛在因涉嫌酒後駕車被捕時，所面臨的保費「百分比漲幅」最大，平均高達101.1%。

根據美國汽車協會（AAA）指出，美國所有州別皆立法規定，駕駛體內血液酒精濃度（BAC）達到0.08%或以上即屬違法，加州亦實施相同的法定標準。