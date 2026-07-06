華人夫婦返中考察養老環境 一度上吐下瀉幾近虛脫

華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（圖／受訪者Steven提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州華人夫婦返中國考察養老環境時，接連因疑似假冒食品、瓶裝水與酸奶引發腸胃不適，凸顯返鄉養老除成本與醫療外，食安風險也不可忽視。

部分居住加州 多年的華人 長者，隨著年歲漸長、健康照護需求增加，且近年加州生活成本與物價持續攀升，開始重新思考退休規畫。不少人將「落葉歸根」、返回中國養老列為選項。然而常年在美國食安標準下的「美國胃」，是否能重新適應中國的標準，成為話題。

有華人夫婦返中考察養老環境期間，接連因食用疑似品質不佳的食品及飲品，出現嚴重腸胃不適，甚至一度上吐下瀉、幾近虛脫，險些送醫急救。

居住在南加州波莫那市多年的華人Steven夫婦，年近七旬，近年思鄉之情愈發濃厚，「落葉歸根」念頭也日益強烈。數月前，夫妻二人特地返回中國北方老家，希望親自了解當地養老環境，若各方面條件理想，便考慮定居養老。

然而，返回中國不久，Steven便接連遭遇食品安全問題。他感嘆，當地假冒偽劣商品層出不窮，令人防不勝防。

俄羅斯奶粉 疑仿品

Steven表示，此次返鄉名義是考察養老環境，實際上也是探望親友，並聽取大家對回中國養老的意見。夫妻二人暫住在太太姐姐家。第一天早餐時，姨姐特地拿出新購買的「俄羅斯奶粉」沖泡飲用，並表示目前俄羅斯商品在中國北方十分受歡迎，因此特別買來招待他們。

沒想到，Steven喝下一杯奶粉後不久，就感到腸胃不適。他察覺情況不對，趕緊勸太太不要飲用。不過，由於奶粉是親戚一番好意準備，他不好意思當面質疑產品品質，只能默默忍耐，沒有多說。

原以為只是短暫不適，沒想到當天中午赴老友邀約聚餐時，腹痛突然加劇。他回憶，才剛坐下沒多久，就再也忍受不了，只得急忙衝進洗手間，隨即劇烈上吐下瀉，整個人幾近虛脫。他說：「衛生間沒有坐便，他強撐著才勉強走出衛生間。」不僅期待已久的老友聚會被迫取消，自己也一度差點送醫。最後在朋友陪同下返回住處，服用止瀉藥後，症狀才逐漸緩解。

事後，太太詢問姐姐這款包裝全為俄文的奶粉是在哪裡購買，對方表示是在網購平台。Steven隨後上網查詢，赫然發現這款號稱「俄羅斯奶粉」的產品，其實並非俄羅斯進口，而是中國某地一家鄉鎮企業生產的仿冒商品，且過去曾因涉嫌假冒產品遭有關部門查處。Steven感嘆，沒想到竟然是在親戚家喝到假冒產品，完全沒有戒心，也根本無從防範。

類似情況並非一次。還有一次，夫妻倆外出散步，太太感到口渴，便在路邊便利店隨手買了一瓶價格不高的瓶裝水解渴。不料喝完不久，也感到胃腸不適，只得趕緊返回住處休息，隨後更出現腹瀉症狀。

瓶裝水 可能灌生水

Steven表示，或許是因為長年生活在美國，夫妻二人的腸胃早已適應當地的飲食與水質環境，因此回到中國後對部分食品及飲水變得較為敏感。他曾特詢問一位當地好友，是否也敢喝同品牌的瓶裝水，沒想到對方直言：「本地人也不敢喝，很多便宜瓶裝水，可能只是用普通自來水灌裝。」

就在返美前幾天，一高中同學宴請Steven夫婦吃火鍋，店家還免費提供飯後酸奶。沒想到，兩人食用酸奶後，回到住處又出現胃腸不適。雖然症狀沒有第一次嚴重，但連續多次經歷，讓夫妻倆對食品安全更加警惕。Steven坦言，年輕時或許還能靠身體抵抗力撐過去，但隨著年紀漸長，長者一旦因食物不潔引發急性腸胃炎、嚴重腹瀉或脫水，後果可能十分危險。

Steven最後表示，這趟返鄉原本希望為退休生活尋找理想落腳處，沒想到食品安全問題卻成最大的心理陰影。他認為，對有意返回中國養老的海外華人而言，除關注房價、醫療、養老設施及生活成本外，更應慎選食品來源，盡量選擇信譽良好的商家與品牌，避免因一時大意影響健康，讓原本期待的退休生活蒙上陰影。

美國疾病控制暨預防中心提醒食品安全的重要性。（取材自CDC網頁）

美國疾病控制暨預防中心提醒，旅遊時避免直接飲用當地生水。（取材自CDC網頁）