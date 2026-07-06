出行海外常見腹瀉 CDC：多與食物、飲用水受汙染有關

美國疾病控制和預防中心（CDC）提醒，旅行者腹瀉（Traveler's Diarrhea）是出國旅行最常見的健康問題之一。（示意圖，取自CDC官網）

AI摘要 文章摘要整理： CDC提醒，旅行者腹瀉常因食物與飲水受汙染而起，出國應勤洗手、挑選熟食與安全水源，並避免生食、野味與不明衛生攤販。

美國疾病控制暨預防中心（CDC ）提醒，旅行者腹瀉（Traveler's Diarrhea）是出國旅行最常見的健康問題之一，多數案例與受汙染食物或飲用水有關。

CDC表示，預防疾病的第一步，應先用肥皂或清水徹底洗手。如果無法取得乾淨水源，則可使用酒精濃度至少60%的乾洗手液消毒。選擇食物時，最重要原則是「熱食要熱、冷食要冷」。細菌最容易在攝氏4至60度範圍內快速繁殖，因此放置一段時間、溫溫的食物風險最高。自助餐或沙拉吧中的熱食應仍冒熱氣，冷盤則保持冰涼，若無法確認保存溫度，最好避免食用。

水果與蔬菜，建議「可以自己削皮」作為判斷原則。香蕉、橘子等可自行去皮的水果相對安全。而已切好的水果、蔬菜拼盤及生菜沙拉，則可能在切割或處理過程中受細菌汙染，即使再用清水沖洗，也未必能完全去除病菌。此外，以生蔬果製作的新鮮莎莎醬、醬料及調味醬，也存在較高風險。

生肉與生海鮮同樣應避免，包括生魚片、生蠔、半熟肉品，以及利用檸檬汁、醋等酸性液體醃製的海鮮料理，例如酸醃海鮮。酸性調味雖能改變食物外觀，但不能完全殺死細菌或寄生蟲。

不少人喜歡品嚐路邊攤食物，CDC並非完全反對，而是提醒應慎選攤販，盡量選擇現點現做、剛煮好且仍冒著熱氣的食物，避免生食、生菜或已放置許久的料理。同時，不建議食用蝙蝠、猴子、鼠類等野生動物製成的「野味」，這類食物可能攜帶人畜共通傳染病。

CDC指出，飲用水安全更是旅遊期間不可忽視的一環。若前往飲水衛生條件不明或較差的國家，應避免直接飲用自來水，也不要用自來水刷牙，洗澡時也應避免誤吞。若無法確定水質是否安全，最好選擇瓶裝水，或將水煮沸、過濾或消毒後再飲用。