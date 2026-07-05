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銀髮族離婚 爭財產自主權追求為自己而活

記者張宏／洛杉磯報導
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銀髮族離異，由於子女多已成年，監護問題比率下降；圖為示意圖。（路透）
銀髮族離異，由於子女多已成年，監護問題比率下降；圖為示意圖。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國五十歲以上離婚率攀升，銀髮離異成新常態。
  • 重點二：銀髮族離婚多因子女離家、壓抑爆發與照護疲憊。
  • 重點三：高資產再婚重婚前協議，財產分割與贍養費最關鍵。

紐約時報報導，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高，近年有40%的離婚案例是X世代（生於1960年代中期至1980年代）和嬰兒潮世代（生於1946至1964年間），這現象號稱為「銀髮離異」（gray divorces）。該現象中，不乏華人家庭。華人律師總結，外界常以為高齡離婚多與外遇有關，但實際遠比想像複雜，有人甚至為更有錢而離婚。

律師郝琦表示，常見原因包括子女長大離家後，夫妻不再需要為家庭勉強維持婚姻。也有人在退休後長年壓抑的不滿集中爆發，開始追求「剩下的日子為自己而活」。長期照顧生病或失智配成的身心疲憊，也常成為婚姻破裂關鍵。還有部分銀髮族因長期遭受情感或經濟控制，在離婚後取得財產自主權，反而改善生活品質。例如不再需要報備日常開銷。也有即使年過七、八十歲，仍因新情感對象而結束婚姻。

再婚 重視婚前協議

律師劉龍珠表示，銀髮族退休後擁有時間與積蓄，生活重心會轉向自我與情感需求，部分人重新進入親密關係，甚至開展新的戀愛。許多人年輕時因責任或環境影響匆忙結婚，未真正經歷情感探索，退休後反而更易重新尋找情感連結；也有人選擇回歸獨居，追求安靜與自由。銀髮族再婚並無單一模式，但高資產銀髮族再婚時普遍重視婚前協議，常見條款包括婚前財產完全獨立、離婚不得分配等。

他表示，銀髮族離婚後再婚比率不低，一些女性追求經濟保障，男性則要有過人之處，才更容易進入新關係。在高資產銀髮女性與年輕伴侶婚姻中，婚前協議尤為常見，最重要條款通常是「如果離婚，一分錢分不到」，「小白臉」看到協議都變「小黑臉」，但不簽就失去現在的優渥生活，最後多數會簽。部分高資產男性則更在意忠誠與關係穩定，可能加入行為約束條款如「不許在外面找男朋友」。

財產 離婚核心爭議

在法律層面，銀髮族離婚多數爭議集中於財產分割與配偶贍養費（Spousal Support）。由於子女多已成年，監護問題比率下降，但財產與長期贍養安排成為主要戰場。在加州，婚姻若超過10年通常視為長期婚姻，法院可能核定較長期贍養費，使雙方在經濟安排產生激烈爭議。也有雙方經濟條件都很好的夫妻選擇和平分手，雙方放棄贍養費、僅平分財產。

郝琦表示，通常高資產離婚更為複雜，關鍵在資產資訊不對稱與企業控制權問題，部分資產由單方長期管理，使財產分配與估值成為訴訟焦點。家庭法案件容易高度情緒化，像最近有人為獲得配偶5000美元賠償，花費1萬5000美元請律師，只為「讓對方不痛快」。不過最後還是輸掉官司。有的離婚官司打10年以上，郝琦一個客人離婚時50歲，結果官司打到成為銀髮族。

和中韓等亞洲國家對離婚判定要求離婚理由和冷靜期不同，美國多數州是無過錯離婚制度。只要一方認為婚姻無法維持，即可單方面申請離婚，無須對方同意。

精華 FAQ

  • 銀髮離異是指五十歲以上族群的離婚潮。近年美國離婚中，X世代與嬰兒潮世代占比高，原因包括空巢後不必勉強維持婚姻，以及退休後更重視自我需求。

  • 常見原因包括子女長大離家後婚姻失去支撐、退休後壓抑的不滿集中爆發、長期照顧病患或失智配偶造成疲憊，以及擺脫情感或經濟控制後重獲自主。

  • 法律爭點多集中在財產分割與配偶贍養費。高資產者再婚時通常會簽婚前協議，約定婚前財產獨立、離婚不分配；若婚姻長達十年以上，贍養安排也更容易成為訴訟焦點。

紐約時報 退休 華人

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