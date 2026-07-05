我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
A先生住所門前被潑紅油漆，已向警方報案。（圖／讀者提供）
A先生住所門前被潑紅油漆，已向警方報案。（圖／讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔長者娶得自稱未婚妻子後，發現對方隱瞞婚史與子女，並疑似婚外情、挪用公司資產，還使他背上限制令而陷入困境。

華裔長者原以為在異國找到人生伴侶，沒想到「未婚」妻子竟藏著不為人知的過去。律師劉龍珠分享一宗銀髮族婚姻糾紛，一60多歲男子稱為妻子買房、買車，共同創業，婚後卻發現對方不僅隱瞞兩段婚史及育有一女，還涉嫌婚外情、掏空公司資產，甚至設局讓他背上家暴限制令，導致他身無分文且病情惡化。

買房 登記女方名下

劉龍珠表示，當事人A先生10年前以投資移民來美，原本只想安穩生活，沒打算申請美國公民。2017年，他在成人學校學英文時，認識比自己小十多歲、自稱未婚的B女士，兩人很快交往，並於隔年同居。A先生協助對方租屋，並支付約20萬美元頭期款，購買一棟價值62萬美元的獨立屋，之後還清房貸，但房屋登記在女方名下。

由於A先生當時在中國的離婚程序尚未完成，直到2023年1月才取得離婚證明，加上當時準備申請入籍，兩人於同年3月在拉斯維加斯登記結婚。婚後，女方表示不急著申請臨時綠卡，希望直接等兩年取得正式綠卡。兩人隨後成立快遞公司，A先生負責送貨，妻子負責業務與財務。

A先生原以為終於在美國有了一個家，沒想到婚後生活卻與一般夫妻大相逕庭。兩人實際共同生活僅約一、兩年，之後便長期分居，幾乎沒有夫妻生活，甚至沒有一張合影，也從未對外公開夫妻關係。妻子對外稱A先生是「表哥」，許多同事根本不知道兩人是夫妻。

出差 掩飾婚外情？

劉龍珠表示，2023年底，A先生因糖尿病導致右眼失明，返回中國接受治療。數月後返美，他在公司一司機住處附近發現妻子的車輛，回到家後又找到以該司機名義訂購的外送紀錄，於是在家中安裝監視器。監視器拍下該司機赤裸上身出現在A先生家中的畫面。妻子事後拆除監視器，此舉讓他相信，妻子過去多次聲稱「出差」，可能只是掩飾婚外情。

不僅如此，A先生返中治療期間，妻子將公司的法人代表由A先生改為自己，提領公司數萬美元資金；公司帳戶幾乎被掏空後，又將法人代表轉回A先生名下。妻子另成立新公司，並使用原公司的信用卡消費，導致銀行向仍掛名負責人的A先生追討欠款。

A先生返中期間，委託律師調查妻子背景，發現對方在中國曾有兩段婚姻，且育有一女。然而，兩人交往期間，女方始終聲稱未婚；更令人震驚的是，直到兩人登記結婚前一天，妻子才與前夫完成離婚手續。

A先生透過律師提出離婚協議後，妻子刻意更換門鎖、修改密碼，並在他返家後不斷挑釁，藉此製造家暴情節。最終警方到場，將A先生逮捕拘留，法院隨後核發兩年限制令。限制令生效後，A先生無法返家取回個人物品，包括手機、銀行卡及糖尿病藥物等，一度身無分文，病情也因此惡化。之後，對方疑似還前往其住處潑灑紅漆示威，他已向警方報案。

劉龍珠表示，這起離婚及財產糾紛已持續兩年。A先生認為遭到對方惡意隱瞞婚史、欺騙結婚並詐取財產，並要求追究對方涉嫌挪用公司資產等相關法律責任。

精華 FAQ

  • 他委託律師調查後發現，妻子在中國其實有兩段婚姻，並育有一女，但交往時始終自稱未婚；且直到兩人登記結婚前一天，她才完成與前夫的離婚手續。

  • A先生曾支付約20萬美元頭期款買屋並清償房貸，但房屋登記在女方名下；他赴中治療時，妻子又改公司法人、提領數萬美元，還讓原公司信用卡持續被使用。

  • 妻子更換門鎖並挑釁後，A先生被警方逮捕，法院核發兩年限制令；他無法回家取手機、銀行卡及糖尿病藥，結果一度身無分文，病情也因此惡化。

綠卡 華裔 美國公民

上一則

加州1.1萬駕駛人疑「考試異常」 車管局限30天內重考

下一則

銀髮族離婚 爭財產自主權追求為自己而活

延伸閱讀

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次

陝男24萬彩禮娶妻 25天後新娘落跑住進男友家 騙行不是第一次
「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生

「看到新聞決定查一查」陝西男驗了DNA四次 3個女兒非親生
妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回

妻被拐走38年 跑20次沒成功 丈夫提告重婚罪將她找回
昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網

昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網
山西男疑妻外遇 她遭毆打辱罵逃走 又被拖回拘禁墜樓亡 法院判了

山西男疑妻外遇 她遭毆打辱罵逃走 又被拖回拘禁墜樓亡 法院判了
華人銀髮族離婚潮 這原因是契機

華人銀髮族離婚潮 這原因是契機

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41
周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

2026-06-30 20:38

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用