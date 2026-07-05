妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

A先生住所門前被潑紅油漆，已向警方報案。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔長者娶得自稱未婚妻子後，發現對方隱瞞婚史與子女，並疑似婚外情、挪用公司資產，還使他背上限制令而陷入困境。

華裔 長者原以為在異國找到人生伴侶，沒想到「未婚」妻子竟藏著不為人知的過去。律師劉龍珠分享一宗銀髮族婚姻糾紛，一60多歲男子稱為妻子買房、買車，共同創業，婚後卻發現對方不僅隱瞞兩段婚史及育有一女，還涉嫌婚外情、掏空公司資產，甚至設局讓他背上家暴限制令，導致他身無分文且病情惡化。

買房 登記女方名下

劉龍珠表示，當事人A先生10年前以投資移民來美，原本只想安穩生活，沒打算申請美國公民 。2017年，他在成人學校學英文時，認識比自己小十多歲、自稱未婚的B女士，兩人很快交往，並於隔年同居。A先生協助對方租屋，並支付約20萬美元頭期款，購買一棟價值62萬美元的獨立屋，之後還清房貸，但房屋登記在女方名下。

由於A先生當時在中國的離婚程序尚未完成，直到2023年1月才取得離婚證明，加上當時準備申請入籍，兩人於同年3月在拉斯維加斯登記結婚。婚後，女方表示不急著申請臨時綠卡 ，希望直接等兩年取得正式綠卡。兩人隨後成立快遞公司，A先生負責送貨，妻子負責業務與財務。

A先生原以為終於在美國有了一個家，沒想到婚後生活卻與一般夫妻大相逕庭。兩人實際共同生活僅約一、兩年，之後便長期分居，幾乎沒有夫妻生活，甚至沒有一張合影，也從未對外公開夫妻關係。妻子對外稱A先生是「表哥」，許多同事根本不知道兩人是夫妻。

出差 掩飾婚外情？

劉龍珠表示，2023年底，A先生因糖尿病導致右眼失明，返回中國接受治療。數月後返美，他在公司一司機住處附近發現妻子的車輛，回到家後又找到以該司機名義訂購的外送紀錄，於是在家中安裝監視器。監視器拍下該司機赤裸上身出現在A先生家中的畫面。妻子事後拆除監視器，此舉讓他相信，妻子過去多次聲稱「出差」，可能只是掩飾婚外情。

不僅如此，A先生返中治療期間，妻子將公司的法人代表由A先生改為自己，提領公司數萬美元資金；公司帳戶幾乎被掏空後，又將法人代表轉回A先生名下。妻子另成立新公司，並使用原公司的信用卡消費，導致銀行向仍掛名負責人的A先生追討欠款。

A先生返中期間，委託律師調查妻子背景，發現對方在中國曾有兩段婚姻，且育有一女。然而，兩人交往期間，女方始終聲稱未婚；更令人震驚的是，直到兩人登記結婚前一天，妻子才與前夫完成離婚手續。

A先生透過律師提出離婚協議後，妻子刻意更換門鎖、修改密碼，並在他返家後不斷挑釁，藉此製造家暴情節。最終警方到場，將A先生逮捕拘留，法院隨後核發兩年限制令。限制令生效後，A先生無法返家取回個人物品，包括手機、銀行卡及糖尿病藥物等，一度身無分文，病情也因此惡化。之後，對方疑似還前往其住處潑灑紅漆示威，他已向警方報案。

劉龍珠表示，這起離婚及財產糾紛已持續兩年。A先生認為遭到對方惡意隱瞞婚史、欺騙結婚並詐取財產，並要求追究對方涉嫌挪用公司資產等相關法律責任。