SpaceX員工暴富 搶買南加豪宅

得益於SpaceX近期上市募股而新增大量百萬富翁，令南加州豪宅市場近期甚為活躍。圖為民眾觀看SpaceX的火箭在南加降落。（路透）

紐約郵報報導，最新報告顯示，SpaceX 公司歷史性的首次公開募股（IPO），使其數千員工一躍成為富豪，對南加州房地產市場產生重大影響。

SpaceX6月12日上市首日發行價為每股135美元，一度飆升至超過200美元，新創近4400名百萬富翁，也讓公司創始人馬斯克（Elon Musk）成為全球首位「兆元富豪」。儘管SpaceX的股價回落至162美元，但高出其IPO發行價近21%，意味員工仍有望賺取豐厚回報。此外，絕大多數SpaceX股東都受到通常為180天的「鎖定期」限制，無法立即出售股票。

雖然SpaceX已將總部遷至德州 ，但位於洛杉磯 縣霍桑（Hawthorne）的工程及生產中心仍然活躍，駐守超過7660名員工。

洛杉磯時報報導，霍桑是SpaceX公司的所在地，從霍桑到曼哈頓海灘、威尼斯和聖塔蒙尼卡一帶的房地產經紀人都表示，超過500萬美元的豪宅房產查詢量激增，引發房價因股市飆升和房源緊絀的憂慮。

來自加州豪宅房地產經紀公司Douglas Elliman的Cory Weiss向洛杉磯時報透露，一位因SpaceX的新晉富豪，現正屬意購入位於布倫塢（Brentwood）一所價值3200萬美元的房產。一位房地產經紀人表示，人們開始物色房屋，而且大多數人會花費500萬美元或更多。另一位經紀人補充說，房地產經紀人普遍樂觀，相信市場價格肯定會上揚，但他不知道這種趨勢能否持續。

加州房地產經紀人協會統計，加州獨棟住宅的中位數價格為93萬260美元，全美最高；洛杉磯縣的中位數價格約99萬9000美元。

房地產專家證人、洛杉磯加大講師哈比比（Paul Habibi）表示，他相信要好幾個月的時間，才會見到房地產市場如何受到SpaceX的IPO募股而引發的全面影響。