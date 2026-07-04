世界盃不只看球 華人現場體驗：拍照領贈品玩透透

世界盃不只是球迷盛事，也成為不少家庭出遊、朋友聚會與現場打卡的新選擇。（受訪人提供）

世界盃 不只是球迷盛事，也成為不少家庭出遊、朋友聚會與現場打卡的新選擇。洛杉磯華人 蘇女士近日連看兩場世界盃比賽，她笑說，最難忘的不只是球賽本身，「球賽沒怎麼看，淨玩了。」

蘇女士表示，世界盃現場氣氛像大型嘉年華，從進場前的「Fan Zone」，到各種主題裝置、拍照打卡區、品牌活動攤位，都讓人很容易一路玩到忘記時間。「超級開心，拍了很多照片。」她說，即使不是死忠球迷，也能感受到不同國家球迷聚在一起的熱情。

為拍照更有氣氛，蘇女士提前做足準備。她的世界盃主題妝容並非現場彩繪，而是在Amazon購買足球、國旗等紋身貼紙，出門前簡單貼在臉上，就能營造出應景效果。「不用很會化妝，貼上去就很好看。」她說，不少球迷也會戴帽子、掛繩、手鏈或球衣進場，很有節慶感。

最讓她印象深刻的，是美國銀行(BoA)攤位贈送的世界盃主題手鏈。她說，球迷可排隊領取免費手鏈，共有數款，其中一串印有世界盃獎杯及BoA標誌，每人固定可領；還可從洛杉磯、美國隊或當天參賽球隊主題款中任選一串。「排隊兩小時領的世界盃主題手鏈，也不會覺得太難熬。」她說，大家一邊排隊、一邊聊天拍照，成為看球前的樂趣。 在Amazon上購買的紋身貼紙，出門前簡單貼在臉上，就能營造出應景效果。（受訪人提供）

除BoA手鏈外，現場還有其他贈品。蘇女士表示，Coca-Cola攤位可排隊領取披肩罩衫，另有印有當天比賽內容的啤酒杯可領。比賽結束後，她搭乘接駁車回程時，還遇到一名熱情球迷，對方送給她一個印有國家名字的啤酒杯，讓她十分驚喜，也成為這趟觀賽的意外紀念。

對她而言，這次看世界盃還有另一層意義，就是家庭團聚。蘇女士說，家人分別從美國各地前來，大家一起看球、吃飯、拍照、聊天。名義上是來看比賽，但更像一趟難得的家庭旅行.

交通方面，蘇女士表示，可將車停放在Union Station，再搭乘官方接駁車前往球場，不僅交通便利，也能避開球場周邊停車及塞車問題。此外，民眾也可透過LA Metro App查詢即時交通資訊及接駁服務，規畫前往球場的路線。目前世界盃在洛杉磯的賽事只有7月10日的半準決賽。

蘇女士建議，有意前往世界盃現場的民眾，最好提前數小時抵達，先逛Fan Zone、拍照、領紀念品，再慢慢進場看球。「真的很好玩。」她說，世界盃現場最吸引人的，不只是比賽勝負，而是來自世界各地球迷齊聚一堂的熱烈氛圍。 蘇女士表示，世界盃現場氣氛像大型嘉年華，各種主題裝置、拍照打卡區、品牌活動攤位，讓人一路玩到忘記時間。（受訪人提供）

即使沒有買到世界盃球票，也不代表無法參與這場足球盛會。7月洛杉磯將陸續舉辦多場世界盃主題活動，包括Hansen Dam Lake（7月2日至5日）、Earvin "Magic" Johnson Park（7月4日至5日）、Whittier Narrows Recreation Area（7月9日至11日）、Venice Beach（7月10日至11日）、Pomona Fairplex及West Harbor（7月14日至15日、18日至19日），以及Downtown Burbank（7月18日至19日）。現場將安排賽事直播、音樂演出、美食、互動遊戲及親子活動。更多活動資訊可至FIFA官網查詢https://www.fifa.com/en