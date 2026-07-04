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世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

餐飲業瘋世足 美國進球就有1美元酒水喝

記者張宏／洛杉磯報導
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羅斯密的888海珍餐廳在19日決賽當天中午推出價值88美元一位的自助餐，避風塘大...
羅斯密的888海珍餐廳在19日決賽當天中午推出價值88美元一位的自助餐，避風塘大蝦、燒味、港點、熱菜和甜品多款美食任意享用，附送順發超市10美元代金券。（888提供）

主流餐廳推1美元酒水挺美國隊，華人餐廳走實用路線，吃美食自助看球拿禮物。世界盃如火如荼，去哪看球和誰一起看，很影響看球體驗。南加華洋餐廳和酒吧在世界盃期間推出不同暢飲促銷活動吸睛，有餐廳根據自身屬性支持特定球隊，如只要美國隊進球就有1美元酒類，或是拉美國家參賽時就推其特色菜餚。還有華人餐廳在決賽當天推出世界盃自助餐，並贈送世界盃T恤和帽子。

華人不僅可去球場觀賽，也可在擁有大屏幕的餐廳感受比賽熱烈氛圍。（888提供）
華人不僅可去球場觀賽，也可在擁有大屏幕的餐廳感受比賽熱烈氛圍。（888提供）

位於西好萊塢的咖啡館Dialog直播所有比賽，並且每當美國隊進球時，都會推出特價飲品。世界盃期間不僅因為其爆款早餐捲餅、抹茶和三明治吸引眾多顧客排隊，這家街角咖啡館還會用投影機播放比賽，並在美國隊進球的20分鐘內，提供一款特價1美元的「含酒精飲品」。

位於洛杉磯南部的阿根廷葡萄酒吧Fuegos在比賽前擴建，且在世界盃期間推出一系列餐飲特價，包括16.5美元的三份阿根廷餡餅、18.5美元的兩份熱狗及16.5美元的香腸麵包配薯條。當拉丁美洲國家的球隊參賽時，這家小酒館還會推出代表這些國家的特色菜餚。有眾多體育明星注資的好萊塢運動酒吧餐廳Pawn Shop也在世界盃前開幕，室內配備50個座位的吧台和53台電視螢幕和兩面巨型視訊牆，觀賽視覺體驗很過癮。

連鎖店Dave&Busters在世界盃期間舉辦觀賽派對，不僅有超大40英尺巨型螢幕，提供150+款遊戲在比賽間歇盡情暢玩贏取獎品，且觀看每場比賽的飲品只要5美元。另外只要24.99美元即可享無限暢玩所有遊戲和無限供應雞翅與薯條。餐廳還推出限量版比賽日周邊商品，讓球迷穿上屬於自己的隊伍配色，展現最熱情支持。Cardinale Du Vin酒吧也在營業時間內播放世界盃比賽，並提供特價飲品，包括10美元的特價葡萄酒、5美元的勝獅啤酒和獵戶座啤酒以及10美元的漢堡。

華人餐廳也不遑多讓，羅斯密的888海珍餐廳在19日決賽當天中午推出價值每人88美元的自助餐，避風塘大蝦、燒味、港點、熱菜和甜品多款美食任意享用，且還附送順發超市10美元代金券。大家不僅在超大屏幕上一起觀看比賽，現場還會有資深球迷講球，到場食客獲贈世界盃T恤和帽子各一件，並有抽獎活動。把決賽的狂歡氛圍衝到最頂點。

聖蓋博的四川集市也提供兩到三人份的小龍蝦套餐99美元，三個大屏幕直播比賽，大家一邊吃小龍蝦一邊聊球喝啤酒，宛如在中國國內的大排檔。如想在中藥店裡看世界盃，可去長堤體驗Midnight Oil，其Apothecary酒吧的設計靈感來自老闆Leonard Chan兒時常與家人光顧的中藥店，菜單還有餃子和牛肉麵；Hao Peng You酒吧則以 19世紀移居美國的華人移民開設的手工洗衣店為靈感，提供精心調製的雞尾酒和街頭小吃。華人在主流地區開設的Fatty Mart超市在世界杯期間也有觀賽活動。

華人不僅可去球場觀賽，也可在擁有大屏幕的餐廳感受比賽熱烈氛圍。（888提供）
華人不僅可去球場觀賽，也可在擁有大屏幕的餐廳感受比賽熱烈氛圍。（888提供）

精華 FAQ

  • 多家店家推出折扣酒水、球隊主題餐點、限時特價與周邊贈品，並搭配大螢幕直播和派對活動，讓球迷邊看球邊用餐，也提高店內人潮與話題性。

  • Dialog直播所有比賽，並在美國隊進球後的二十分鐘內，提供一款一美元的含酒精飲品。店內還以投影機播放賽事，吸引顧客一邊排隊一邊觀賽。

  • 羅斯密888海珍餐廳推出每人八十八美元自助餐，搭配超大螢幕、資深球迷講球、T恤帽子贈品與抽獎活動；其他華人店家也以小龍蝦套餐和特色酒吧加入觀賽行列。

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