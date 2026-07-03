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2萬白花了…華女求結婚配對失敗 告比佛利山婚介公司欺詐

編譯陳盈霖／綜合報導
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Gena Wang提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in ...
Gena Wang提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in the City）涉嫌詐欺。圖為求婚示意圖，非文中報導公司。美聯社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔女子王吉娜指控比佛利山婚介公司以保證結婚誘使她支付二萬美元。
  • 重點二：洛杉磯高等法院裁定，雙方爭議須先進入合約載明的仲裁程序。
  • 重點三：王吉娜稱業者未提供承諾配對，並要求禁制令及補償性賠償。

My News LA報導，華裔女王吉娜（Gena Wang，譯音）去年提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in the City）及其創辦人康蒂姊妹（Alessandra Conti & Cristina Conti Pineda）涉嫌詐欺，用「付費就能保證結婚」誘使她支付2萬美元。洛杉磯高等法院法官海伯格（William F. Highberger）日前裁定，原告所有主張可進入仲裁程序，無需陪審團審理。

康蒂在給法庭的宣誓聲明中（sworn declaration）表示，王吉娜2024年9月簽署的白金會員合約中，明確規定凡與「城市婚介公司」發生的任何爭議，都需透過仲裁解決。

海伯格指出，王吉娜主張並未被告知合約中含有仲裁條款，註冊過程中也沒有任何提示讓她注意相關內容，表示「若事先知道，不會同意仲裁。」然她承認並未完整閱讀條款細則。法官海伯格寫道，「原告的證詞不足以推翻合約成立」，決定暫停此案，等待仲裁結果，並安排2027年1月14日進行案件審查。

根據王吉娜提起的訴訟，她在簽約前曾透過Zoom與康蒂姊妹會面，詳細說明對伴侶的條件，包括文化、宗教與種族偏好等。訴狀指出，康蒂姊妹向王吉娜保證，公司擁有龐大人脈網與資料庫，稱只要加入服務，就能保證找到結婚對象，且表示旗下戀愛教練的專業程度，等同有執照的心理學家。

訴狀指出，「城市婚介公司」並未提供承諾中的合格約會，沒有幫助王吉娜達成配對，導致她在財務與情感都受到嚴重創傷。被告根本沒有這樣的資料庫，沒能力提供10次符合條件的約會。訴狀稱，「這些保證都是虛假的，但原告基於這些陳述決定簽約，且預先支付2萬美元。」訴狀還稱，2024年9月的合約包含不退款條款，且有只能透過小額訴訟求償的條款，賠償上限為1萬美元。

她要求被告給予補償性賠償，也要求法院頒布禁制令，禁止被告繼續刊登涉嫌誤導的廣告，或再對外承諾「保證結婚／配對成功」，同時要求停止執行「不退款條款」。訴訟初期，王吉娜曾用Jane Doe匿名提告，最近才決定公開身分。

「城市婚介公司」先前對該案發出聲明，「13年來，該家族經營的婚介公司建立在傳統價值、真誠關懷與幫助人們找到情投意合連結的使命上。這起訴訟指控均不屬實且無任何證據支持。」聲明還稱，公司書面合約清楚載明提供的服務內容，從未保證結婚或有特定戀愛結果。「我們尊重法律程序，相信事實將清楚證明其秉持的善意。」根據公司官網，兩姊妹曾登上富比世（Forbes）、CBS、紐約時報、福斯新聞等媒體的相親報導。

精華 FAQ

  • 她指控對方以「付費就能保證結婚」為宣傳話術，誘使她先付二萬美元，卻未提供承諾中的合格配對，認為業者構成詐欺與誤導。

  • 洛杉磯高等法院法官認定，王吉娜簽署的白金會員合約已明載爭議須以仲裁處理，因此案件先暫停，不進入陪審團審理。

  • 她除求償外，也要求法院禁止業者繼續刊登誤導性廣告、停止宣稱可保證結婚或配對成功，並阻止執行不退款條款。

華裔 比佛利山

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