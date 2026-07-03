橙縣住戶加高圍欄護山羊 業主協會提告

南加州橙縣拉古那岡高級住宅社區Nellie Gail Ranch，近日發生一起HOA與住戶之間的法律糾紛。一戶人家因為多隻寵物山羊接連遭郊狼闖入咬死，自行加高圍欄保護山羊，卻因此遭HOA提告。（取自谷歌地圖）

CBS電視新聞報導，南加州橙縣 拉古那岡（Laguna Hills）高級住宅社區Nellie Gail Ranch，近日發生HOA（業主協會）與住戶之間的法律糾紛。一戶人家因為多隻寵物 山羊接連遭郊狼闖入咬死，自行加高圍欄保護山羊，卻因此遭HOA提告。

報導指出，屋主布魯姆（Steve Blume）表示，過去一段時間，郊狼不斷跳過圍欄闖入庭院攻擊山羊，讓他痛失七隻心愛的寵物。他說：「每次走到院子裡，看到山羊被撕咬得支離破碎，都是非常痛苦的事。」

布魯姆與妻子凱倫居住在Nellie Gail Ranch一處約１英畝的住宅。布魯姆表示，他認為情況已屬緊急，不得不立即採取措施保護剩下的動物。他首先將原本7英尺高的圍欄加裝鐵絲網，提高到8英尺，希望阻止郊狼翻越。但效果有限，之後又加裝閃爍警示燈驅趕野生動物，仍無法奏效。最後，他在圍欄頂端再加裝一段向外傾斜45度的延伸結構，使整體高度約達9英尺。終於讓郊狼進不了院落。

然而，這項改建引起HOA注意，HOA認為布魯姆未依規定申請建築審核與批准，擅自加高圍欄，向法院提起訴訟。

布魯姆坦承，確實沒有事先取得HOA批准，但他認為，自己有保護家中動物安全的責任，在緊急情況下必須先「亡羊補牢」。他也質疑HOA規定前後矛盾，指出自家院內不遠處就有一座更高的網球場圍網。他強調，真的無法理解，為防止網球滾下山坡，社區允許高達15英尺的網球場圍網；卻不允許他設置較低的圍欄，保護像家人一樣的山羊。布魯姆妻子凱倫也表示：「這等於是把一隻山羊的生命拿來和一顆網球相比，實在毫無道理。」

該區HOA發表聲明：協會一直試圖與布魯姆協商，希望雙方能達成解決方案，但布魯姆「拒絕對不符合規定的圍欄進行任何修改，也拒絕參與調解程序」。

布魯姆表示，HOA提出的替代方案，動輒需要花費數千美元，對他們而言並不合理。他們認為，目前加裝的圍欄已證明能有效防止郊狼闖入，是保護家中山羊最直接且最有效的方法。