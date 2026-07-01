華女罹腦瘤人生急轉彎 前生技高管開粉專成職涯顧問
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一位年過60歲的前生技產業高階主管洪筱玲，曾有令人欣羨的工作。然而，就當她的職業生涯一片光明時，卻突發腦瘤，她不得不放慢腳步。機緣巧合下，她開設臉書粉絲專頁，記錄並分享自身橫跨學界與國際藥廠的職涯經驗，短短一年內迅速累積上萬名追蹤者，成為職業諮詢的網紅博主。
洪筱玲擁有台大醫學檢驗暨生物技術系背景，對生物醫學領域有濃厚興趣。畢業後曾於中研院擔任助理，之後來美深造，進入北卡羅來納州研究所進修，並於賓州大學取得病理學博士學位，最終完成博士後研究（postdoc）。
平衡 健康生活都重要
完成學術訓練後，她未進入學界任教，而是轉向產業界發展，投入生技與藥廠研發工作。她回憶，當時求職並不順利，甚至在博士後結束後未能如願取得教職，多數早期工作機會並非來自應徵，而是透過人脈介紹與轉介。
這段經歷也形成她日後職涯觀的重要轉折。她先後在生技產業累積研發與技術經驗，之後轉入法規領域，逐步拓展跨領域職涯版圖，並在國際藥廠強生（Johnson & Johnson）任職長達10年，累積深厚的產業管理與實務經驗。
她透露，原本在職涯後期有機會出任一家生技公司副總裁，但因罹患腦瘤，人生出現重大轉折。面對突如其來的健康挑戰與高壓工作，她開始重新思考人生節奏與價值，最終選擇調整職涯方向，從高階管理職轉為顧問工作，將重心放回維持健康與生活的平衡。
儘管擁有亮眼資歷，她坦言曾歷經中年轉職與求職挫折，深刻體會職場發展並非線性，即使具備常春藤名校與博士背景，在美國就業市場中也不必然保證理想工作，實務能力與人際網絡更為關鍵。
信任 是累積機會關鍵
正因如此，她逐漸建立起不同於傳統的職涯觀。現為美東台美生技協會會長的她指出，許多求職者過度強調履歷與學歷，卻忽略面試表達、職場溝通及人際連結的重要性。她目前也以「先付出、再獲得」作為核心理念，強調在職場中主動建立信任、協助他人，才是長期發展與機會累積的關鍵。
基於這些經驗，洪筱玲在退休後創立臉書粉絲專頁「退休生技二姐在美國」，原本僅是希望記錄職涯反思與經驗分享，未料內容迅速吸引關注。隨著追蹤者增加，不少年輕求職者主動留言或私訊請教職涯方向與求職策略，她也開始與年輕求職者互動，定期提供一對一建議與職涯諮詢，協助分析方向、修改履歷並提供產業觀察，成為許多生技領域年輕人的重要諮詢對象。
求職 要展現溝通能力
在她的觀察中，許多海外赴美的年輕人最大的問題並非能力不足，而是無法清楚表達自身價值，也缺乏將過往經驗轉化為「可被市場理解的語言」的能力。她認為，求職是一種溝通與敘事能力的展現，而不只是條件的堆疊。
她也觀察到AI工具普及後，求職方式快速改變，履歷優化與內容生成變得容易，但也使競爭更加激烈。因此，她認為個人更需要思考自身定位，而非單純依賴工具修飾表面內容。
她原本有機會出任生技公司副總裁，卻因罹患腦瘤而被迫調整人生節奏。面對健康與高壓工作的雙重挑戰，她重新思考生活價值，最後轉為顧問，將重心放在健康與平衡。 她在退休後以「退休生技二姐在美國」分享自身從台大、學界到國際藥廠的職涯歷程，內容真實且具參考性。許多年輕求職者主動留言請教，讓粉專快速累積上萬名追蹤者。 她認為求職不只是履歷堆疊，而是溝通與敘事能力的展現。年輕人應學會清楚表達自身價值、建立人際信任，並把過往經驗轉成市場聽得懂的語言，才能增加機會。
精華 FAQ
她原本有機會出任生技公司副總裁，卻因罹患腦瘤而被迫調整人生節奏。面對健康與高壓工作的雙重挑戰，她重新思考生活價值，最後轉為顧問，將重心放在健康與平衡。
她在退休後以「退休生技二姐在美國」分享自身從台大、學界到國際藥廠的職涯歷程，內容真實且具參考性。許多年輕求職者主動留言請教，讓粉專快速累積上萬名追蹤者。
她認為求職不只是履歷堆疊，而是溝通與敘事能力的展現。年輕人應學會清楚表達自身價值、建立人際信任，並把過往經驗轉成市場聽得懂的語言，才能增加機會。
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