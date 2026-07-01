華女罹腦瘤人生急轉彎 前生技高管開粉專成職涯顧問

年過60歲的前生技產業高階主管洪筱玲，原本只是希望透過臉書粉專單純記錄並分享自身橫跨學界與國際藥廠的職涯經驗，結果在短短一年內累積上萬名追蹤者。（記者謝雨珊／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 前生技高管洪筱玲罹腦瘤後，人生與職涯方向出現重大轉折。

前生技高管洪筱玲罹腦瘤後，人生與職涯方向出現重大轉折。 重點二： 她以臉書粉專分享跨學界與藥廠經驗，迅速成為職涯諮詢網紅。

她以臉書粉專分享跨學界與藥廠經驗，迅速成為職涯諮詢網紅。 重點三：她強調求職重溝通、人脈與信任，勝過只看名校與履歷。

一位年過60歲的前生技產業高階主管洪筱玲，曾有令人欣羨的工作。然而，就當她的職業生涯一片光明時，卻突發腦瘤，她不得不放慢腳步。機緣巧合下，她開設臉書粉絲專頁，記錄並分享自身橫跨學界與國際藥廠的職涯經驗，短短一年內迅速累積上萬名追蹤者，成為職業諮詢的網紅博主。

洪筱玲擁有台大醫學檢驗暨生物技術系背景，對生物醫學領域有濃厚興趣。畢業後曾於中研院擔任助理，之後來美深造，進入北卡羅來納州 研究所進修，並於賓州大學取得病理學博士學位，最終完成博士後研究（postdoc）。

平衡 健康生活都重要

完成學術訓練後，她未進入學界任教，而是轉向產業界發展，投入生技與藥廠研發工作。她回憶，當時求職並不順利，甚至在博士後結束後未能如願取得教職，多數早期工作機會並非來自應徵，而是透過人脈介紹與轉介。

這段經歷也形成她日後職涯觀的重要轉折。她先後在生技產業累積研發與技術經驗，之後轉入法規領域，逐步拓展跨領域職涯版圖，並在國際藥廠強生（Johnson & Johnson）任職長達10年，累積深厚的產業管理與實務經驗。

她透露，原本在職涯後期有機會出任一家生技公司副總裁，但因罹患腦瘤，人生出現重大轉折。面對突如其來的健康挑戰與高壓工作，她開始重新思考人生節奏與價值，最終選擇調整職涯方向，從高階管理職轉為顧問工作，將重心放回維持健康與生活的平衡。

儘管擁有亮眼資歷，她坦言曾歷經中年轉職與求職挫折，深刻體會職場發展並非線性，即使具備常春藤名校與博士背景，在美國就業市場中也不必然保證理想工作，實務能力與人際網絡更為關鍵。

信任 是累積機會關鍵

正因如此，她逐漸建立起不同於傳統的職涯觀。現為美東台美生技協會會長的她指出，許多求職者過度強調履歷與學歷，卻忽略面試表達、職場溝通及人際連結的重要性。她目前也以「先付出、再獲得」作為核心理念，強調在職場中主動建立信任、協助他人，才是長期發展與機會累積的關鍵。

基於這些經驗，洪筱玲在退休後創立臉書粉絲專頁「退休生技二姐在美國」，原本僅是希望記錄職涯反思與經驗分享，未料內容迅速吸引關注。隨著追蹤者增加，不少年輕求職者主動留言或私訊請教職涯方向與求職策略，她也開始與年輕求職者互動，定期提供一對一建議與職涯諮詢，協助分析方向、修改履歷並提供產業觀察，成為許多生技領域年輕人的重要諮詢對象。

求職 要展現溝通能力

在她的觀察中，許多海外赴美的年輕人最大的問題並非能力不足，而是無法清楚表達自身價值，也缺乏將過往經驗轉化為「可被市場理解的語言」的能力。她認為，求職是一種溝通與敘事能力的展現，而不只是條件的堆疊。

她也觀察到AI工具普及後，求職方式快速改變，履歷優化與內容生成變得容易，但也使競爭更加激烈。因此，她認為個人更需要思考自身定位，而非單純依賴工具修飾表面內容。