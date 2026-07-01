「比較嚴重的感冒」 台裔核子科學家得肺炎 1周驟逝
台裔核子科學家周尚志因肺炎返洛杉磯休養後，仍為工作回新墨西哥州，卻在返程隔天驟逝，家屬與親友深感不捨。
AI摘要
文章摘要整理：
台裔核子科學家周尚志因肺炎返洛杉磯休養後，仍為工作回新墨西哥州，卻在返程隔天驟逝，家屬與親友深感不捨。
一場原以為只是「比較嚴重的感冒」，卻在短短一周內奪走一位台裔核子科學家的生命。周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，就被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲，讓親友悲痛不已，也留下來不及道別的遺憾。
周尚志畢業於國立清華大學核子工程學系，1977年完成學士學位後赴美深造，取得喬治亞理工學院碩士（Georgia Institute of Technology）及洛杉磯加大（UCLA）博士學位，之後投身核能科學研究。先後任職於美國兩大國家級研究機構：北加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）及新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），服務近30年，長期從事核能與相關科學研究工作。
周尚志太太李女士表示，周尚志長年在新墨西哥州的國家實驗室工作，平時獨自在當地租屋，只要遇到假期，就返回洛杉磯與家人團聚。但一次他因罹患肺炎身體不適回到洛杉磯休養，期間出現咳嗽、食欲不振及嗜睡等症狀，兩人都「以為只是比較嚴重的感冒」，多休息應該會好。
然而，由於當時實驗室工作繁忙，加上醫療保險及主治醫師都在新墨西哥州，周尚志仍堅持返回工作崗位。太太雖然心疼，仍尊重他的決定。返程當晚，他搭機抵達新墨西哥州後，還曾打電話向太太報平安。沒想到，這竟成了太太與他的最後一次通話。
李女士表示，根據同事說法，周尚志一般都會準時到實驗室上班，但那天同事遲遲未見他現身。因此同事前往他的公寓敲門，卻始終無人回應，最後報警協助開門，才發現他已倒臥屋內，警方隨後確認他已不幸離世。李女士坦言，一切發生得太突然，根本沒有機會好好道別，也自責當時無知認為「肺炎只是比較嚴重的感冒」。
李女士說，周尚志一生忠厚老實，不善言辭，是典型埋首研究的科學家。「他不太會說話，也不懂得包裝自己，但做事情永遠最認真、最踏實。」在美國國家實驗室服務近30年間，他幾乎把人生都奉獻給科研工作。
周尚志長年居住於新墨西哥州，未留下遺囑，目前仍有遺產相關法律程序需要辦理，洛杉磯親友正積極尋找熟悉新墨西哥州遺產法、具相關案件處理經驗的律師協助，希望妥善完成後續事宜。
家屬感謝洛杉磯西區華語浸信會及周尚志親朋好友給予關懷、陪伴與實際協助，並誠摯呼籲，若昔日親友、同學或友人，認識具有新墨西哥州遺產案件經驗的律師，或願意提供相關資訊與協助，歡迎與家屬聯絡人聯繫（電話／簡訊：310-424-0360；電子郵件：[email protected]），共同協助完成周尚志後事，也一同追念這位畢生奉獻核子科學研究的台裔科學家。
他返洛杉磯休養時出現咳嗽、食欲不振與嗜睡等症狀，雖診斷為肺炎，但症狀一度稍有好轉，家屬因此以為多休息就能康復。 他先後任職於北加州勞倫斯利佛摩國家實驗室與新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室，長年投入核能與相關科學研究，服務近三十年。 周尚志未留下遺囑，遺產仍需辦理新墨西哥州法律程序，家屬希望找到熟悉當地遺產法、具相關案件經驗的律師，協助完成後續事宜。
精華 FAQ
他返洛杉磯休養時出現咳嗽、食欲不振與嗜睡等症狀，雖診斷為肺炎，但症狀一度稍有好轉，家屬因此以為多休息就能康復。
他先後任職於北加州勞倫斯利佛摩國家實驗室與新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室，長年投入核能與相關科學研究，服務近三十年。
周尚志未留下遺囑，遺產仍需辦理新墨西哥州法律程序，家屬希望找到熟悉當地遺產法、具相關案件經驗的律師，協助完成後續事宜。
上一則
49歲華裔媽生日前被撞亡 夫募款送她骨灰返鄉
下一則