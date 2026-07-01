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外號「寡婦製造者」桉樹易掉巨大枝幹 南加州停車要閃避

記者啟鉻／洛杉磯報導
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以桉樹（Eucalyptus）命名街路。（記者啟鉻／攝影）
以桉樹（Eucalyptus）命名街路。（記者啟鉻／攝影）

加州有一種常見大型樹木桉樹（Eucalyptus），在台灣稱為「尤加利樹」。它樹幹高大粗壯，樹皮會自然剝落，露出光滑的新樹幹。這種樹有一個令人不雅的外號「寡婦製造者」（Widowmaker），原因是桉樹有時突然掉落巨大枝幹，危及樹下行人及車輛。專家提醒，停車時應盡量避免停放在大型桉樹下。

橙縣紀事報報導，桉樹原產澳洲，19世紀被引進美國，當時希望作為造船及鐵路枕木的來源。然而，加州普遍栽植的藍桉（Blue Gum Eucalyptus）容易開裂，不適合作為建材，後來主要作為景觀樹、道路行道樹及農地防風林。

桉樹生長快速，是生長最快的樹種之一，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮，露出光滑的新樹幹，是辨識桉樹的重要特徵。葉片富含尤加利精油，揉搓後散發濃郁香氣，耐旱性極佳，非常適應加州的地中海型氣候。

擁有40多年經驗、曾多次擔任桉樹人身傷害及財產損失案件鑑定專家的John Sevier表示，藍桉是他見過最容易倒塌的樹種之一。他認為，桉樹雖具有歷史與景觀價值，但由於根系較淺，並不適合種植在人車頻繁通行的道路旁。「如果沒有完善維護，這些樹如同不定時炸彈」。

John Sevier指出，若桉樹長期接受草坪灑水灌溉，根系容易停留在淺層土壤，不再向下延伸尋找地下水；隨著樹冠持續生長、枝葉愈來愈重，整株傾倒的風險也會增加。

即使沒有大風或暴雨，粗大樹枝的桉樹也可能突然折斷掉落。19世紀末至20世紀初，北美伐木工人工作時，最大危險之一並不是正在砍伐的樹木，而是附近的桉樹。有時突然枝幹砸落，造成伐木工人死亡。這類事故也造成許多工人妻子成為寡婦，因此伐木工人便把桉樹稱為「Widowmaker」。

桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者...
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

在南加州一些農地，利用栽種成排的桉樹作為防風屏障。（記者啟鉻／攝影）
在南加州一些農地，利用栽種成排的桉樹作為防風屏障。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 因為桉樹有時會在沒有明顯預兆下，突然掉落粗大枝幹或整株倒伏，曾造成工人死亡，讓許多家庭失去丈夫，因此被稱為「Widowmaker」。

  • 藍桉因容易開裂，不適合做造船或鐵路枕木，後來多被種作景觀樹、道路行道樹，以及農地防風林，成為加州常見的大型樹木之一。

  • 因桉樹根系常較淺，若長期接受草坪灑水，根部不易向下發展，樹冠又會越來越重，增加枝幹斷裂或整株傾倒的風險，停車更危險。

橙縣 加州 澳洲

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