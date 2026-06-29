河濱加大公寓失火 受災華生在眾籌網募款

河濱加州大學（UCR）附近一座集合公寓發生火災，租住該公寓的部分學生租客受損嚴重，其中就有華人學生。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 河濱加大附近公寓發生火災，造成多名學生住戶受災，華生Lucas Chen幾乎失去所有財物，並在GoFundMe募款求助，校方也指部分學生未投保租屋保險。

河濱加大（UCR）附近一座集合公寓發生火災，至少兩棟附屬公寓被燒毀。該公寓部分租客 是學生，有的受損嚴重，其中包括華人 學生。受災華生說：「幾乎失去所有財物。無論是昂貴的電腦設備、學習器材，還是家人與朋友贈送的珍貴紀念品，都在大火中化為烏有。」校方表示，部分學生未投保租屋保險，讓情況變得更為複雜。

受災華生Lucas Chen為挽回損失，不得不通過GoFundMe 眾籌網募款。他說，目前在UCR就讀一年級，是事發公寓University Riverside Gardens火災的受災學生之一。

今年是他進入UCR就讀的第一年，也是第一次離開家，開始獨立生活。他表示，在5月29日事發當天，他原本正準備上課前小憩片刻。迷迷糊糊中，聽見有人在走廊上大聲呼喊，並急促敲打房門。他起初以為只是做夢，但隨後濃烈的煙味迅速瀰漫空氣，才猛然驚醒，並意識到火災已發生。

火勢迅速蔓延，朝著他居住的單位逼近。極度驚慌之下，他和室友匆忙抓起身邊能拿到的東西衝出門逃生。撤離途中，他查看到底拿了什麼，幸運的是，還有車鑰匙，讓他得以及時將車輛駛離停車場。

然而，除了汽車、手機和皮夾外，他幾乎失去所有財物。無論是昂貴的電腦設備、學習器材，還是家人與朋友送給的珍貴紀念品，都在這場大火中化為烏有。

這場火災不僅讓他失去住處，更在學校期末考即將到來之際，奪走他賴以完成學業的重要資源。對正在求學中的大學生而言，這樣的打擊無論在心理上，還是經濟上都極其沉重，也不是短時間內就能恢復的困境。

Lucas Chen表示，對一名剛踏入大學的年輕人來說，這段過程充滿挑戰。首先他從未有過與室友同住的經驗，也需要學習如何適應公寓生活，如何與鄰居和諧相處，以及如何在學業與生活之間取得平衡。隨著時間過去，他逐漸適應大學生活，剛找到屬於自己的節奏，努力維持健康且穩定的生活方式。就在一切似乎步上軌道時，一場意外火災讓他陷入更大麻煩。

儘管如此，他仍會盡全力重新站起來，努力重建生活，找回失去的一切。他在募款時，請大家伸出援手，幫助他繼續完成大學教育，「衷心感謝所有願意支持我的人，也真心希望沒有人需要經歷這樣的災難與痛苦」。實際上，還有部分受災學生尋求公眾支持。

校方表示，對許多學生而言，這場火災幾乎讓他們失去全部個人物品。而更複雜的是，多數學生並未投保租屋保險。（記者啟鉻／攝影）

校方表示，火災發生後，相關單位立即啟動應變措施，盡力降低衝擊，即便當時正值學期末，包括期末考試期間，且至少有10名受影響學生正面臨畢業。對許多學生而言，這場火災不僅造成校外住所損失，也幾乎讓他們失去全部個人物品。而更複雜的是，多數學生並未投保租屋保險。