華人學者蔡苗子：過度依賴AI 限制創新

華人青年學者蔡苗子指出，有些學生認為，有AI後，上大學重要性降低，或者未來很多專業知識都可以交給AI處理。問題在於，若基礎能力未建立，最終得到的結果仍會受到限制。（取自UCR）

人工智慧（AI）工具正快速改變人的工作與學習方式。華人 青年學者蔡苗子（Charles Cai）提醒，AI固然強大，但若缺乏獨立思考，過度依賴AI反而可能限制創新。

蔡苗子表示，由於他從事的是前沿科學研究，因此對AI的看法，與一般使用者不同。他指出，雖然在協助整理資料、總結電子郵件、規畫日常生活事務，甚至幫助人們快速了解陌生環境，AI都展現驚人效率，但許多人，尤其年輕學子，對AI本質仍存在誤解。

AI資料全來自過去

蔡苗子指出，目前廣泛應用的AI技術，主要建立在大語言模型（LLM）上。這類模型透過學習海量資料，從中尋找規律與關聯，再根據統計結果生成答案。換言之，AI是建立在大量既有知識和經驗的基礎上。這些資料有最好內容，也有普通甚至錯誤資訊，AI會綜合這些資料，給出一個最有可能、最合理的答案。

「這種運作模式決定了AI局限性。」蔡苗子認為，對一般生活應用而言，這種能力已十分強大，但對真正創新研究來說，卻未必足夠。他認為，如果從事的是前沿科學研究，目標並不是重覆別人已經做過的事，而是要發現別人尚未發現的東西；創新往往發生在現有知識邊界之外，而AI所依據的資料，全部來自過去。

「現在有些學生認為，有AI之後，上大學重要性降低，或者未來很多專業知識，都可以交給AI處理。」他說，某種程度上，AI確實能夠讓很多工作變得更簡單，但問題在於，如果基礎能力沒有建立，最終得到的結果仍會受到限制。

AI不能取代思考力

他強調，數學、物理、工程學及邏輯思維等基礎訓練，仍然是未來人才最重要的核心競爭力。在蔡苗子看來，科學進步的本質，在於不斷突破既有認知。「AI可以幫助提高效率，卻不能取代思考能力。」「如果沒有紮實的基礎知識，你只能得到AI給出的平均答案，而無法判斷這個答案是否正確，更無法超越它。」

蔡苗子強調：「今天最先進的技術，必須被下一代研究員超越，才會有明天更先進的技術。如果研究員太過依賴AI，那麼AI其實會把他們拉回現有知識體系之內。」