河濱加大華人學者出走 說出再也不回美國原因

華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

河濱加州大學 （UCR）華人 青年學者蔡苗子（Charles Cai）長期專注生質能源與植物纖維轉化前沿技術研究，曾入選富比世 （Forbes）全美能源領域傑出人物。近期他決定前往芬蘭一所大學任教並取得終身教職。蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨科研經費不足及撥款不確定等問題，這是他離開的重要因素之一，他也對美國在相關科技領域長期競爭力表達憂慮。

UCR報導，由蔡苗子發明的一項環保技術，可將林業與農業生質廢棄物轉化為紙漿，進一步製成多種纖維與紡織類消費品。目前已建造一座「多公斤級」試驗工廠。

發明環保技術面臨拆除

這套兩層樓高的試驗系統，展示了突破性的製漿技術，可讓農作物種植者、森林管理者及相關業者，從原本需付費處理、甚至可能造成環境負擔的廢棄物中創造經濟價值。然而，該項被視為具前沿性的環保技術設施，目前面臨拆除安排。

蔡苗子表示，他將於7月中旬離美，赴歐洲芬蘭Aalto大學任終身教職，持續從事植物轉化能源及新材料相關研究。

美環境與能源政策轉變

他指出，當前美國環境與能源政策出現轉變，聯邦政府傾向強化傳統能源產業，包括擴大石油與天然氣開採、支持煤礦產業復甦，並放寬部分環保監管措施。在此背景下，相關科研資金有很大的不確定性。

蔡苗子表示，作為能源前沿技術研究員，其研究高度依賴政府資助，原本預期可獲數百萬美元級別的經費，但相關聯邦撥款遲遲未獲批准，導致研究推進受阻。他強調，相關研究計畫同時涉及能源部、國防部與農業部等多個聯邦科研體系。

他進一步表示，身為環保科技領域學者，他對部分科研資源配置方向感到遺憾，認為若長期延續，可能影響美國在相關領域的國際競爭力。他並提到，環境與工程相關學科的學生就業信心與學習動力已有變化，部分產業出現研發重心調整的趨勢。他說，在化學工程與生化工程教學過程中，觀察到學生愈來愈依賴人工智慧工具輔助學習，也對未來工程職涯的穩定性產生疑慮。部分學生更傾向見效快、就業導向明確的學科，影響基礎工程與理工領域的吸引力。

資源配置保守 削弱創新

蔡苗子表示，美國長期自認為全球科技領先國家，但在資源配置與政策方向上趨保守，可能削弱科研創新環境。他強調，仍希望持續推動相關技術發展，並透過跨國研究平台，提升生質能源與環保材料領域的全球競爭力。

根據Aalto大學官方通告，蔡苗子已獲聘為生物產品與生物系統學系終身副教授（Tenured Associate Professor），並將自2026年8月1日起就任，其教授職位專長領域為「永續生物產品與製程」。

Aalto大學指出，蔡苗子2014年取得UCR博士學位，曾在多家公司擔任研究員，並兼職大學教授。也是兩家新創公司的共同創辦人兼技術長（CTO），分別是加州聖塔蒙尼卡的The Hurd Co，以及伊利諾州的MG Fuels。蔡苗子最近的職務為UCR化學與環境工程系副研究教授。

蔡苗子長期從事生質材料、生質能源、植物纖維轉化及永續製造技術研究，在將農業廢棄物與植物纖維轉化為高價值生物產品方面具有豐富經驗。2017年，他曾入選Forbes美國能源領域「30位30歲以下傑出人物」（30 Under 30 Energy）。