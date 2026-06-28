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建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

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紅白藍妝點 華洋民眾打造國慶庭院迎接建國250周年 善用旗幟、氣球搭配花卉、盆栽與燈飾 展現濃濃節日氛圍

記者楊青╱格蘭杜拉報導
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紅、藍、白三色鮮花籃，再加上小小星條旗，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）
紅、藍、白三色鮮花籃，再加上小小星條旗，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）

加州慶祝美國建國250周年氣氛漸濃，不少華洋家庭開始布置庭院，準備迎接國慶聚會、烤肉派對與煙火夜。園藝專家表示，國慶庭院布置只需把握紅、白、藍三色元素，充分利用花卉、盆栽和太陽能庭園燈飾協調配合，不花大錢就能讓庭院充滿濃濃節日氛圍。

南加州各地花圃目前百花齊放，格蘭杜拉Armstrong花圃中心園藝師艾曼莎表示， 國慶庭院設計最簡單的方法，就是以象徵美國國旗的紅、白、藍三色作為主題，民眾可用時下盛開的夏季花卉和植物，為庭院增添色彩，也為親友聚會打造充滿歡樂氣氛的戶外空間。

她舉例，五角星狀花朵的Pentas（五星花）是夏季最受歡迎的庭院植物之一，非常適合種植於門口花壇或陽台盆栽。若希望快速布置節慶氣氛，可直接選擇搭配好的彩色花盆（Color Bowl），不必重新種植。白色花卉是另一項經典選擇。比如Iceberg Rose（冰山玫瑰），這個季節花量大、花期長，盛開的潔白花朵與紅色花卉形成鮮明對比，典雅又富有節慶感，再加上一面星條旗，馬上非常「國慶味」。

Armstrong花圃中心園藝師蘇珊娜表示，國慶庭院布置配色以紅、白、藍為主，最具節日感。花卉、國旗、紅白藍緞帶、星形裝飾都合用。她建議，如果舉辦大型戶外派對，可在庭院入口擺放大型花盆，讓來賓一進門就感受到歡迎氣氛。此外，強化夜間照明，是增加節日氣氛的有效方法，比如在步道、花圃或露台放置太陽能燈籠、熱氣球造型燈或串燈，白天吸收陽光，夜晚自動亮起，不需拉電線，就能為觀賞煙火或夜間聚會增添溫馨氣氛。

餐桌也是國慶節聚會布置的重點，可搭配花卉、桌旗和紅白藍餐具；有孩子參加的派對，紅藍白三色氣球最養眼，而且不用花很多錢，就能把整場氣氛烘托到頂點。

民眾周末選購鮮花，為國慶庭院裝飾做準備。（記者楊青╱攝影）
民眾周末選購鮮花，為國慶庭院裝飾做準備。（記者楊青╱攝影）

各地的花圃紛紛設立了國慶專櫃，主打紅、藍、白三色花卉。（記者楊青╱攝影）
各地的花圃紛紛設立了國慶專櫃，主打紅、藍、白三色花卉。（記者楊青╱攝影）

民眾周末選購鮮花，為國慶庭院裝飾做準備。（記者楊青╱攝影）
民眾周末選購鮮花，為國慶庭院裝飾做準備。（記者楊青╱攝影）

紅、藍、白三色鮮花籃，再加上小小星條旗，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）
紅、藍、白三色鮮花籃，再加上小小星條旗，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）

形狀像焰火一樣的朱蕉（Electric Pink），也是不少民眾喜愛的節日植物。...
形狀像焰火一樣的朱蕉（Electric Pink），也是不少民眾喜愛的節日植物。（記者楊青╱攝影）

紅、藍、白三色鮮花籃，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）
紅、藍、白三色鮮花籃，呈現濃濃「國慶味」。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 園藝專家建議以象徵美國國旗的紅、白、藍三色為主軸，再搭配花卉、盆栽、緞帶與星形裝飾，就能快速呈現濃厚國慶氣氛。

  • 文章提到五星花、冰山玫瑰與現成彩色花盆都很適合。五星花適合門口或陽台，冰山玫瑰白花量多、花期長，能與紅花形成鮮明對比。

  • 可在步道、花圃或露台放置太陽能燈籠、熱氣球造型燈與串燈，白天吸收陽光、夜晚自動點亮，既免拉電線，也能提升觀賞煙火與聚會的溫馨感。

加州 園藝

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