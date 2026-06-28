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建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

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南加國慶活動多 繽紛煙火秀、體育賽事、演唱會…歡樂登場

記者子為╱綜合報道
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國慶日即將到來，南加州各地將推出煙火秀、音樂會、體育賽事、親子活動及節慶派對等活...
國慶日即將到來，南加州各地將推出煙火秀、音樂會、體育賽事、親子活動及節慶派對等活動。（記者子為╱攝影）

國慶日將至，南加州各地將推出煙火秀、音樂會、體育賽事、親子活動及節慶派對，多項活動預計吸引大批民眾參與。

華人聚集區亞凱迪亞市的聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park）將於7月4日晚6時起，舉辦慶祝美國建國250周年活動。這場由亞凱迪亞市府主辦的免費慶典，內容包括呼拉圈比賽、寶寶爬行競賽、無人機燈光秀及現場音樂演出等，適合親子家庭參與。

體育迷可前往道奇球場" rel="255716">道奇球場觀看世界大賽冠軍道奇隊主場迎戰聖地牙哥教士隊的四連戰，賽事7月2日持續至5日。7月4日當天，球場將舉辦煙火秀，並發送紀念幣，及推出國慶日限定野餐毯套票。

知名樂團海灘男孩（The Beach Boys）將於7月2日至4日在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）舉辦連續三場演出，並邀請演員John Stamos擔任特別嘉賓。演出將由Hollywood Bowl Orchestra伴奏，將演唱多首夏日經典歌曲。三場演出均安排煙火表演。

喜歡海上活動的民眾，可考慮參加Marina del Rey的遊船活動。白天的早午餐遊船於上午11時至下午1時舉行，旅客可一邊享用自助早午餐與無限量含羞草雞尾酒，一邊欣賞海岸景色與海洋生態。晚間則推出半正式晚餐遊船，行程約三小時，搭配現場DJ演出及夏日特色調酒。

長堤市地標「瑪麗皇后號」將於下午3時至晚10時，在整艘郵輪上舉辦適合全家參與的慶祝活動，包括現場表演、互動遊戲及夜間煙火秀。

洛杉磯市伍蘭岡社區的華納公園（Warner Park）將舉辦大型免費慶典，預計可容納4萬觀眾。今年除20分鐘的大型煙火秀外，還邀請知名樂團現場演出。

北美最大動漫盛會Anime Expo將於7月2日至5日在洛杉磯會展中心舉行。主辦單位表示，今年展會將再度迎來超過10萬名動漫迷，共同慶祝日本流行文化。

由於國慶日當天部分活動預計吸引大量人潮，主辦單位建議民眾提前規畫行程，並預留充足交通與停車時間。

亞凱迪亞市的聖塔安妮塔公園將於7月4日晚6時起，舉辦慶祝美國建國250周年活動。...
亞凱迪亞市的聖塔安妮塔公園將於7月4日晚6時起，舉辦慶祝美國建國250周年活動。（亞市政府）

精華 FAQ

  • 亞凱迪亞市府將在聖塔安妮塔公園舉辦免費慶典，內容包含呼拉圈比賽、寶寶爬行競賽、無人機燈光秀與現場音樂演出，特別適合親子家庭一同參加。

  • 道奇球場將於7月2日至5日迎戰教士隊，7月4日當天除舉行煙火秀外，還會發送紀念幣，並推出國慶日限定野餐毯套票，增添觀賽氣氛。

  • 除了各地煙火與演唱會，Anime Expo將於洛杉磯會展中心登場，預計吸引超過10萬名動漫迷；主辦方也提醒，國慶期間部分活動人潮眾多，需提早規畫。

聖地牙哥 道奇球場 道奇

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