南加國慶活動多 繽紛煙火秀、體育賽事、演唱會…歡樂登場

國慶日即將到來，南加州各地將推出煙火秀、音樂會、體育賽事、親子活動及節慶派對等活動。（記者子為╱攝影）

國慶日將至，南加州各地將推出煙火秀、音樂會、體育賽事、親子活動及節慶派對，多項活動預計吸引大批民眾參與。

華人聚集區亞凱迪亞市的聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park）將於7月4日晚6時起，舉辦慶祝美國建國250周年活動。這場由亞凱迪亞市府主辦的免費慶典，內容包括呼拉圈比賽、寶寶爬行競賽、無人機燈光秀及現場音樂演出等，適合親子家庭參與。

體育迷可前往道奇 球場" rel="255716">道奇球場 觀看世界大賽冠軍道奇隊主場迎戰聖地牙哥 教士隊的四連戰，賽事7月2日持續至5日。7月4日當天，球場將舉辦煙火秀，並發送紀念幣，及推出國慶日限定野餐毯套票。

知名樂團海灘男孩（The Beach Boys）將於7月2日至4日在好萊塢露天劇場（Hollywood Bowl）舉辦連續三場演出，並邀請演員John Stamos擔任特別嘉賓。演出將由Hollywood Bowl Orchestra伴奏，將演唱多首夏日經典歌曲。三場演出均安排煙火表演。

喜歡海上活動的民眾，可考慮參加Marina del Rey的遊船活動。白天的早午餐遊船於上午11時至下午1時舉行，旅客可一邊享用自助早午餐與無限量含羞草雞尾酒，一邊欣賞海岸景色與海洋生態。晚間則推出半正式晚餐遊船，行程約三小時，搭配現場DJ演出及夏日特色調酒。

長堤市地標「瑪麗皇后號」將於下午3時至晚10時，在整艘郵輪上舉辦適合全家參與的慶祝活動，包括現場表演、互動遊戲及夜間煙火秀。

洛杉磯市伍蘭岡社區的華納公園（Warner Park）將舉辦大型免費慶典，預計可容納4萬觀眾。今年除20分鐘的大型煙火秀外，還邀請知名樂團現場演出。

北美最大動漫盛會Anime Expo將於7月2日至5日在洛杉磯會展中心舉行。主辦單位表示，今年展會將再度迎來超過10萬名動漫迷，共同慶祝日本流行文化。

由於國慶日當天部分活動預計吸引大量人潮，主辦單位建議民眾提前規畫行程，並預留充足交通與停車時間。

亞凱迪亞市的聖塔安妮塔公園將於7月4日晚6時起，舉辦慶祝美國建國250周年活動。（亞市政府）