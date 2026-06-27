後院烤全羊 燒烤達人：烤出人情溫暖

劉先生準備烤全羊。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人流行在後院烤全羊聚會，劉貴增以自製去腥醃料和四小時守火翻烤，烤出人情溫暖與難忘回憶。

每到夏天，南加州華人 的後院便開始熱鬧起來。有人搭帳篷、有人游泳、有人辦生日派對，今年，一股新的聚會風潮正在華人朋友圈悄悄流行──自家後院烤全羊。

一隻四、五十磅的全羊，放上炭火慢慢翻烤四個小時，十幾甚至幾十位親朋好友圍坐聊天，音樂環繞，歡聲笑語，孩子們在草地上追逐，大人在羊香四溢的炭火院落談天說地，或在斜陽清風中分享琴棋書畫，一場聚會往往從下午一直到深夜，大家流連忘返，賓主盡歡。

朋友們歡聚在劉先生家，並展開後院烤全羊。（記者楊青／攝影）

對鑽石吧燒烤達人劉貴增來說，花將近一整天功夫為朋友們烤的不是一隻羊，而是一份人與人之間的溫度。

「我是東北人，從小就喜歡熱熱鬧鬧。」他笑著說：「到了美國，有自己的房子、有後院，完全按照自己的理想方式生活，在美國才能做得到。」他最享受的，是朋友們臉上的笑容，「看到大家吃得開心，我心裡比誰都滿足」。

一隻羊 細細攻略

劉先生現在在自家後院烤全羊已熟門熟路，但在第一次挑戰前，他幾乎把網路上所能搜索到的全部攻略研究個遍。

「內蒙古烤法、新疆烤法、美食部落客、小紅書、油管......各有特色，也各有長短。」喜歡挑戰大型美食的他，把各家的優點重新組合，慢慢形成自己的配方，他說，真正困難的，不是把羊烤熟，而是讓更多人願意吃。

「很多人不是不喜歡羊肉，而是不喜歡羊膻味。」為解決這個難題，他研究了很久。提前12小時醃製全羊，用芹菜、胡蘿蔔、蘋果、香菜、青蔥等蔬菜，加上自己調配的香料調成腌料，再把蔥薑汁用專業注射器打進羊腿、羊肩等肉厚部位，讓味道深入肌理；醃料中還加入啤酒，讓肉質更加鮮嫩。他發現，自己DIY的這個「劉氏去腥腌製配方」，對喜歡羊味和擔心膻味的人，都剛剛好。

準備用注射器將料汁注入羊肉中。（記者楊青／攝影）

但研究好配方還只是前期功夫。一次烤全羊，他從買羊、解凍、醃製到正式開烤，整個套流程需要至少20個小時。他說，洛杉磯地區超市和附近私人農場都可以買到美國本地羊，但他對比之後更喜歡澳洲和紐西蘭的進口羊，一隻40多磅的全羊約300多美元。

看爐火 要 4小時

真正考驗功力的是烤的過程。火架上的那隻羊，四小時離不開人。劉先生笑言，非常累，但朋友高興，就值得。

劉先生自己買回紅磚，在後院專門砌了一座炭火爐，又特地從中國訂製正宗烤全羊鐵架，將整隻羊固定在鐵架上，鐵架則要在炭火爐上不斷翻動。他介紹，羊身薄、四肢厚，頭尾肉又比較多，炭火大小必須不停調整，炭火與羊保持約50公分距離，才能讓每個部位受熱均勻。

整整四個小時，他幾乎寸步不離。即便午後高溫逼近華氏90度，他依然守著火爐，刷料、調整炭火，「羊開始慢慢出油、出水的時候，香味開始流淌。」他形容，那股混合炭火、肉香與香料的味道，是所有等待最好的回報。

他還記得人生第一次挑戰烤全羊，第二天全身肌肉酸痛，躺了好幾天；如今，他的烤全羊已在朋友圈中遠近聞名，除了親朋好友、同事、同學、老鄉，不少朋友的朋友、老鄉的老鄉也慕名而來。

「聚會因有美食而留下美好記憶。」劉先生說，在他眼裡，朋友聚會不僅是交流信息，更是人生的珍貴記憶，外帶餐點參加聚會雖然方便，卻少了一份溫度；自己親手下廚，哪怕只是做一道最簡單的炸醬麵、一盤鹽酥雞、一個蛋糕，甚至一個熱狗，都有自己的標籤，「那代表的是誠意，也是一份美好回憶」。