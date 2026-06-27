AAA預測：國慶9天假7220萬人出遊 將創歷史新高

美國汽車協會預測，九天國慶假期將有7220萬美國人離家至少50英里旅行，超越去年紀錄，再創歷史新高。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： AAA預測美國國慶九天假期將有7220萬人出遊創新高，自駕仍居主流，航班與租車需求持穩上升，而郵輪、火車及巴士等替代交通成長最快。

美國汽車協會（AAA）預測，6月27日至7月5日的九天國慶假期，將有7220萬美國人離家至少50英里旅行，超越去年紀錄，再創歷史新高。不過，今年出遊人數增幅較近年趨緩，開車與搭機旅客數與去年持平，搭乘郵輪、火車及巴士等其他交通工具旅客成長最快。

AAA旅遊副總裁Stacey Barber表示，對許多美國人而言，國慶出遊已成為年度的傳統。九天統計期間涵蓋安排整周假期的旅客，以及利用長周末短途旅行的人潮。雖然整體出遊人數成長趨於平穩，但今年仍將刷新歷史紀錄。

今年預計6140萬人選擇開車出遊，占85%，與去年大致相同。儘管目前全美汽油價格高於去年同期，但遠低於2022年國慶時每加侖4.8元的歷史高點。去年同期全美普通汽油均價為每加侖3.15元，今年略有上漲，但對許多家庭而言，自駕旅行仍比全家搭機更具經濟效益。

AAA租車 合作夥伴Hertz表示，7月2日將是租車取車最繁忙一天。根據預訂資料，租車需求最高的城市包括丹佛、波士頓、洛杉磯及紐約市。AAA也指出，今年獨立日假期租車價格較去年平均上漲約10%。

交通數據分析公司INRIX指出，7月2日及7月6日下午將是交通高峰時段，壅塞情況最為嚴重，建議駕駛盡量選擇上午出發，避開車潮。

針對南加州，INRIX建議，從洛杉磯出發前往聖地牙哥的旅客，應避免於6月28日下午5時左右行駛5號公路南向路段；7月6日下午5時左右，從拉斯維加斯返回洛杉磯的旅客，應避免行駛15號公路南向路段。

航空旅遊方面，AAA預測，今年將有近585萬人搭乘國內航班出遊，比去年增加0.2%，約占整體假期旅客的8%。今年前往芝加哥、丹佛等熱門城市的國內來回機票價格，較去年平均上漲約5%，每張機票平均約830元。

其他交通方式成長快速。AAA預估，今年約有493萬人搭巴士、火車及郵輪出遊，比去年增加5.3%，並超越2019年疫情前。其中，郵輪旅遊熱潮持續升溫，是帶動整體成長的主因。許多旅客偏好郵輪，因其費用相對透明，提供全包式餐飲、娛樂及多個停靠港口，整體性價比高。

熱門旅遊目的地方面，美國旅客偏好前往大城市及阿拉斯加。國內熱門地包括西雅圖、費爾班克斯（Fairbanks，阿拉斯加郵輪旺季）、紐約及芝加哥等；國際則以加拿大溫哥華最受歡迎，其次為羅馬、都柏林、巴黎及倫敦等歐洲城市。