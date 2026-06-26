出租後院泳池 每小時價格最高150元 有人賺近30萬元
隨著夏季來臨，洛杉磯許多居民面臨高房價與生活成本壓力，越來越多屋主發現，家中後院的游泳池，可能成為一項收入來源。透過按小時計費出租私人泳池，不少南加州民眾成功開創副業，有人甚至累積收入已突破20萬美元。
加州郵報報導，透過泳池共享平台Swimply，屋主可將自家泳池出租給家庭聚會、朋友派對、拍照創作者，甚至小型公司活動使用，部分洛杉磯熱門泳池已成為平台上的明星場地。Swimply平台則負責處理預訂、付款流程，並提供部分保險保障，使整體經營模式相對省事。
位於好萊塢山的Orange Pool，由Natalie與Alex Bykov夫婦經營，因曾登上「Good Day LA」及FOX 11電視台節目而受到關注，自加入平台以來，累計收入已達26萬4772美元。同樣位於好萊塢山的Dino's Hollywood Hills Oasis，憑藉西班牙風格庭院及壯觀景色，累積收入更達27萬6295美元。
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收入最高的則是以迪士尼為主題打造的Disney+ Dive-In Theater泳池，場地設有滑水道與瀑布造景，甚至曾獲Disney+官方介紹，目前累計收入已達29萬9395美元。
報導指出，這些出租泳池大多並非屋主的全職事業，而是將平時使用率不高的後院空間活化，轉變為額外收入來源。屋主可自行決定收費標準，通常每小時價格介於50至150美元，並可依照場地特色提供躺椅、烤肉設備、主題布置，甚至允許攜帶寵物等附加服務。
不過，並非所有泳池都能賺錢。成功與否仍取決於地點、照片品質、使用者評價，以及屋主的行銷能力。尤其位於熱門社區、維護良好的泳池，更容易吸引租客。
即使不是房屋所有人，也有機會參與這項副業。Swimply共同創辦人Bunim Laskin表示，若房客希望出租泳池，必須事先取得房東明確的書面同意，例如簽署文件或電子郵件證明，平台也會進一步向屋主確認。
利用泳池賺取外快並非新概念。美國財經媒體CNBC早在2022年曾報導，全美已有不少屋主透過出租泳池，在一個夏天賺進超過正職工作的收入。然而，高收益也伴隨相當的管理成本。屋主Jim Battan曾向CNBC表示，雖然泳池出租讓他賺進不少額外收入，甚至支付額外興建娛樂空間的費用，但泳池維護相當耗時。他指出，若不是退休人士或沒有全職工作的人，管理泳池水質與化學藥劑需要投入大量時間，不能完全依賴每周一次的專業維護服務。
因夏季需求上升，加上當地房價與生活成本沉重，許多屋主便把平時閒置的後院泳池出租，轉化為可觀的副業收入來源。 Swimply提供預訂與付款系統，並附帶部分保險保障，讓屋主能更省事地管理租客，同時也協助確認房客是否已取得出租許可。 熱門泳池每小時可收50至150美元，明星場地年收入甚至突破20萬美元，但仍受地點、照片、評價與維護成本影響，管理也很耗時。
精華 FAQ
因夏季需求上升，加上當地房價與生活成本沉重，許多屋主便把平時閒置的後院泳池出租，轉化為可觀的副業收入來源。
Swimply提供預訂與付款系統，並附帶部分保險保障，讓屋主能更省事地管理租客，同時也協助確認房客是否已取得出租許可。
熱門泳池每小時可收50至150美元，明星場地年收入甚至突破20萬美元，但仍受地點、照片、評價與維護成本影響，管理也很耗時。
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