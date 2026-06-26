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華婦鬧機警告無效 飛加州航班改降日本

記者張宏／洛杉磯報導
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六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞鬧事女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞鬧事女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

一名華裔女乘客在聯航上海飛加州班機上持續鬧事、辱罵並丟擲物品，空警警告無效後，航班緊急改降東京成田，她隨即被日本執法人員帶走。

華女日前乘坐美國聯合航空從上海飛往加州，結果遭遇「機鬧」，一女性持續自言自語，並以中英混雜方式大聲說粗口，隨後機上供餐時用餐具丟擲空服員，空警兩次警告無效後，飛機迫降日本。該華女隨後被帶下飛機，美聯航向本報確認此事，表示該乘客已被日本執法人員帶離。

視頻來源：讀者提供，記者張宏／後製

一網友日前在社媒分享，並授權世報使用其內容。他表示，23日乘坐UA858飛機，一覺醒來，發現竟然備降在東京成田機場，疑是一位中年華女和美聯航機組人員發生口角衝突，導致飛機雖然已飛到太平洋上空，但機長還是選擇掉頭備降東京。落地後東京機場的執法人員將她帶走。

周圍乘客 紛紛要求換位

美聯航回覆本報記者查證時表示，858航班因一名擾亂秩序的乘客改降至成田國際機場。航班抵達後，執法人員已在機坪接機，並將該乘客帶離。隨後，維修團隊對該飛機進行檢查，航班已重新起飛前往目的地。

原本要飛往加州的UA858，日前因發生華人鬧機事件而備降東京成田機場。（圖／讀者...
原本要飛往加州的UA858，日前因發生華人鬧機事件而備降東京成田機場。（圖／讀者授權使用）

在該網友上傳的影片裡，六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞一女性，從拍攝者角度看不到該女性長相，只聽到其一直喊「No，你們要幹什麼，你們要幹什麼，我不走」，期間執法人員要求她不要繼續吵鬧。在另一網友上傳的影片中，能清楚看到執法人員在幫她拿行李，讓她下飛機。這名女性頭髮花白，看起來有六、七十歲的樣子。

在該網友的帖子下，有網友留言表示，涉事人講中文，「作為同航班事件的第一目擊者，有必要客觀中立還原整個過程」。「我就坐在這位乘客的右前方，算是離她最近的乘客之一。從登機開始，這位女士就在我後方持續自言自語，並以中英混雜的方式大聲說出粗口，期間還有吐口水行為。我當時差點忍不住提醒她注意形象，因為前方一位外籍乘客也一直皺眉。實際上，這件事美聯航在早期階段並沒有任何過錯。上機後她依然持續辱罵，中英文交替，內容非常難聽，周圍乘客逐漸要求更換座位。我與她右側隔著走道的男乘客，也選擇忍耐，但情況並未改善。」

之後，她開始向周圍乘客展示手機，稱遭到迫害，甚至張開嘴讓他人查看，表示「這些都是她被迫害的證據」。右側的女乘客以及其他乘客也陸續向空服員反映，表示感到非常不適。

談判人員介入 控制場面

事件真正升級是發生在機上供餐時。她用餐具丟擲空服人員，並持續辱罵，同時把食物惡意丟在地上，還繼續吐口水。空警（名叫Kyle）隨後第一次到場警告。但過了一段時間，情況仍未改善，她依然持續吐口水與丟擲物品。在第二次警告無效後，機長決定緊急備降日本。

在乘客下機過程中，機組人員始終保持克制，並未使用暴力，而是持續耐心溝通。但該乘客全程拒絕配合，不斷重複「你們要幹什麼」。最終在談判人員介入後，情況才獲得控制，並將她帶離飛機。整個過程在落地後由地面安保接手處理。不過，該說法未獲美聯航證實。

此事在網絡引發討論，有網友評論，該女的做法，可能會面臨巨額賠償的訴訟或進入美聯航黑名單。

精華 FAQ

  • 主要原因是一名女性乘客在機上持續失序，包含自言自語、辱罵、吐口水與丟擲物品，空警兩次警告仍無改善，機長因此決定改降成田機場處置。

  • 依文中描述，她從登機後就持續大聲說粗口，之後又向空服員丟擲餐具、把食物丟在地上，並反覆吐口水，還向其他乘客展示手機稱遭迫害。

  • 班機降落成田後，執法人員立即在機坪接機並將該名乘客帶離，之後維修團隊也檢查飛機，確認無虞後，航班重新起飛前往原定目的地。

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