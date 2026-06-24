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姐弟4人平均92歲 9旬華翁：年長者要保持社交

記者啟鉻／洛杉磯報導
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90歲的魏端鼓勵長者「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋...
90歲的魏端鼓勵長者「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋才會靈活，身體也比較健康。」（圖／魏端提供）

AI摘要

文章摘要整理：

九旬華翁魏端分享家族長壽與自身養生之道，強調長者應維持社交、運動與正向心態，才能延緩退化並保持健康。

「我姐弟四人，我今年90歲，兩個姐姐分別95歲、94歲，弟弟88歲。」長者魏端這樣介紹家庭成員的年齡。他們的父母分別於93歲與88歲辭世，可說是一個名副其實的長壽家庭。

魏端指出，雖然家族長壽基因可能扮演重要角色，但後天生活方式同樣關鍵，其中「社交活動」更是影響高齡健康的重要因素之一。他強調，年紀大了最忌長期獨處，「不要整天待在家裡看電視、昏昏欲睡，要多走出去與人互動，腦筋才會靈活，身體也比較健康。」

他表示，自己家族的長壽現象，與醫學界所提倡的長壽基因理論相當吻合，但他認為，積極參與社會活動與保持正向心態，同樣不可或缺。退休之後，若長期缺乏外界刺激與人際交流，容易使身心機能退化，因此應主動尋找適合自己的活動並持續參與。

魏端祖籍福建，1946年隨父母赴台灣生活，畢業於台灣大學化工系，後赴美深造，並曾駐中國擔任化工公司高管。他與弟弟學生時期都是籃球隊成員，大學時期也參與游泳隊及橋牌社。他常說：「興趣愈廣泛，生活就愈豐富。」

儘管已年屆九旬，他至今仍維持活躍的社交與運動生活，經常與友人打網球，並參與由網球愛好者組成的俱樂部，每周固定運動三次，並定期聚會交流。他也提到，雖然匹克球近年相當流行，但在體能允許的情況下，目前仍以網球為主要運動。

他認為，長期參與社交活動、與人交流並傾聽他人意見，不僅能增進理解與反應能力，也有助於維持大腦活力，「這是長期獨處做不到的效果」。他也提到，跳舞與唱歌同樣對身心有益。

過去他對音樂與唱歌的益處了解不深，後來在熱愛唱歌的太太帶動下，逐漸培養興趣，並深刻感受到音樂對健康、性格與心靈成長的正面影響。

此外，他也分享，雖然過去從不打麻將，但認為這項傳統遊戲結合策略、記憶、機率與心理判斷，對維持思考敏捷具有一定幫助，因此退休後也開始參與牌桌活動。平時則喜歡閱讀世界日報及各類書籍，偶有感觸時也會提筆記錄，視之為興趣而非創作。

魏端回憶，早年在駐中國化工公司任高層技術管理職時，因長期應酬導致健康亮起紅燈，曾接受一次胸腔重大手術，此後更加重視身體管理。返美後，尤其經歷疫情後，他更體會到健康生活的重要性，不僅要維持社交與運動，也要在身體出現異常時及早就醫。

為此，他與家人商量後，賣掉原本位於海景社區的大房子，搬入市區一處鄰近醫院的高端公寓。他表示，新居生活機能完善，特別是擁有良好的網球設施，出入與醫療資源也更為便利。

他笑說，以自己目前的身體狀況來看，「和同年齡的人相比，還算不錯。」

精華 FAQ

  • 魏端今年90歲，兩位姐姐分別95歲與94歲，弟弟88歲，四人平均約92歲；其父母也分別活到93歲與88歲，形成明顯的長壽家族。

  • 他認為長期獨處會使身心機能退化，若常與人互動、交流與傾聽，不僅能讓腦筋更靈活，也有助維持情緒、反應與整體健康。

  • 他持續打網球、參與俱樂部聚會，也嘗試唱歌、跳舞、打麻將與閱讀；並因健康考量搬到鄰近醫院的市區公寓，方便運動與就醫。

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