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洛城←→德州 華人父子看世界盃2人花1100元

記者王若然／洛杉磯報導
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40年德國鐵桿球迷，從中國來到德州休士頓看德國隊比賽。（圖／陳先生提供）
40年德國鐵桿球迷，從中國來到德州休士頓看德國隊比賽。（圖／陳先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

中國球迷陳先生與兒子赴德州看世界盃，靠廉航、套票與遠距停車轉乘等安排，兩天行程除球票外僅花約1100美元。

隨著世界盃在美國舉行，不少海外球迷專程赴美觀賽。然而，不少遊客抱怨在美國看世界盃很貴。近日，中國40年德國鐵桿球迷陳先生，在兒子陪同下來到德州看球；在他們的精心安排下，兩人在德州的行程雖然折騰，但除球票外，總共花費僅約1100美元。

陳先生的兒子小陳居住在洛杉磯，兩人6月13日（周六）下午從南加州安大略機場出發前往德州休士頓，觀看14日德國對庫拉索（Curaçao）的比賽。比賽過後，兩人當晚再乘飛機返回洛杉磯。小陳表示，這一趟世界盃之旅，除去球票，飛機費、一晚酒店以及租車交通費共花費1071.47美元。

收據顯示，兩人機票、住宿、租車共花費1071.47美元。（圖／陳先生提供）
收據顯示，兩人機票、住宿、租車共花費1071.47美元。（圖／陳先生提供）

世界盃期間，舉辦城市的交通費、住宿費等均上漲，為控制預算，小陳提前做足功課。首先，他們選擇廉價航空：邊疆航空（Frontier Airlines）和美國航空（AA），且都是選擇相對便宜的晚間航班。其次，通過Priceline組合類訂票網站，機票、酒店、租車一條龍訂購，更省錢。小陳介紹，他們住的酒店甚至有免費的無線網路和早餐。

車停哪兒 也有學問

在交通規畫上，更有門道。比賽期間，臨近球館的停車費要幾百美元。因此，他們選擇將車停在較遠的停車場，再搭公共交通前往球場。小陳介紹，在休士頓，距離球場最近的官方「Park and Ride」停車場要50美元，而且這個停車場入口大排長龍，即便將車停在這，還要搭捷運才能到球場。

為節約停車費，他們選擇距離更遠的Park and Ride停車場。在該停車場停好車後，他們要乘坐40分鐘公車，才能再搭捷運到達球場。此外，小陳提醒，打車去球場看球也不好；因為散場時，想打車不僅要排很久隊，而且許多平台收取尖峰時刻的溢價費。

兩人看完球賽，盡興而歸抵達洛杉磯國際機場（LAX）時，如何從機場回家，又是一個值得規畫的部分。小陳說，因為到機場已是深夜，不好麻煩家人來接。若從LAX直接打車，需要120多美元。小陳規畫從機場坐Flyaway大巴至聯合廣場，再打車回家，總共花費才50多美元。Flyaway大巴出了航站樓就可以搭到，30分鐘一趟，非常方便。

陳先生與兒子通過精心安排，人均約花費500美元。聖荷西信使報報導，根據Skyscanner的數據，灣區是今屆世界盃最經濟實惠的美國目的地，人均費用也要1045美元。休士頓緊跟在後，為1056美元。

Skyscanner在這份報告中計算參加今年世界盃的單程機票價格、平均飯店價格和三天行程的總費用。陳先生是兩天行程，雖天數比報告算法少，但機票多一程，因此一增一減，費用涵蓋內容差不多。

不傷腦筋 荷包出血

美國其他世界盃舉辦城市還包括洛杉磯（1272美元）、達拉斯（1290美元）、堪薩斯（1396美元）、費城（1460美元）和亞特蘭大（1554美元）。

不過，並非所有球迷都能通過精心策畫，獲得相對實惠的觀賽體驗。例如，本報日前報導，中國網紅「退錢哥」吐槽美國看世界盃消費高。他稱入駐345美元一晚的酒店，酒店Wi-Fi居然要收費，「也是離譜到家了，美國這地方，沒錢真不行。」紐約郵報報導，世界盃球館之一洛杉磯SoFi Stadium，場內物價高到離譜，一瓶20盎司的水要價5美元，特調飲品、氣泡酒（hard seltzer）或各式啤酒，價格均在20至26美元間，讓球迷荷包「大出血。」

比賽結束後，球場外大排長龍的捷運站。（圖／陳先生提供）
比賽結束後，球場外大排長龍的捷運站。（圖／陳先生提供）

精華 FAQ

  • 文中指出，兩人除球票外，機票、酒店與租車交通費合計約1071.47美元，整體行程約落在1100美元左右，人均約500美元。

  • 他們先選廉價航空與晚間班機，再用Priceline一次訂機票、酒店和租車；停車則改選較遠的Park and Ride，並搭公車與捷運進球場。

  • Skyscanner資料顯示，灣區人均1045美元、休士頓1056美元，洛杉磯則為1272美元；其他如達拉斯、亞特蘭大等城市費用更高。

德州 世界盃 華人

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