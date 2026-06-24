談薪「沉默是金」 他，多拿1.2萬元年薪

有求職者在網上分享自己「沉默的談判」換取增加超過1萬美元年薪。圖為示意圖。（路透）

紐約郵報報導，就業市場競爭激烈早不是新聞，許多求職者為找到工作使出渾身解數。然而，一名剛熬過漫長招募流程的求職者，卻用「尷尬30秒」，「無言」地得到更高薪酬。

這名網友近日於Reddit「求職駭客 （r／jobsearchhacks）」論壇分享自己「多拿到1萬2000美元年薪」的談判技巧。原PO表示，經過近六周招募流程與四輪面試後，終於進入最後階段。「到了與招募人員最後通話時，我已筋疲力竭，只想知道年薪多少。」然正式錄取通知送達時，他發現薪資比雙方第一次篩選面談時討論的範圍低了約15%。

「通常到這個時候，許多人會結結巴巴地解釋為什麼自己值得更高的薪水，或努力說服對方提高待遇。但這次我決定試試不同方式。」原PO寫道，「我全程保持沉默，不僅沒有立刻回應偏低的薪資條件，甚至長達30秒一句話都沒說。這大概是我職業生涯中最令人尷尬的30秒，我就坐在那裡盯著牆壁看，然後等待。」

招募人員最後打破僵局。她開始解釋「預算真的很緊，且公司福利很好...」。說著說著，她自己也停下來，因原PO依然無任何反應。後來招募人員主動表示，願意回去和人資主管再針對薪資進行討論。「十分鐘後她回電給我，直接開出比原本多1萬2000美元年薪，還加上簽約獎金」原PO道，「這其實是一場測試雙方底線的比膽量遊戲（game of chicken），通常最先開口的就是輸家。」

此貼文吸引超過千則評論，許多人稱讚該網友成功掌握談判技巧。有網友指出「最誇張的是，只要他們發現你不是急著要這分工作，預算就像變魔術般地跑出來。」「很多公司就是賭求職者太有禮貌，不敢沉默超過兩秒鐘。」

也有網友分享自己經驗：「當時對方給的薪資不好不壞。老實說，我停頓只是想把數字記下來，順便在腦海中與其他工作比較一下。沒想到大概十秒後，對方開始有些不自在，然後主動將薪資提高約20%左右。」有網友直言「沉默，是談判場合裡最讓人不舒服，也是最有效的武器。」