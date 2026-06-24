失業再就職不易 自行「創業」利用專業能力 開闢新職涯道路

越來越多美國人選擇不再等待企業伸出橄欖枝，而是利用自身專業與資源創業，開闢新的職涯道路。圖為求職者大排長龍。（路透）

在求職市場競爭激烈、白領職缺成長放緩背景下，越來越多美國人不再等待企業伸出橄欖枝，而是利用自身專業與資源創業，開闢新職涯道路。

Business Insider報導，曾擔任求職網站Glassdoor市場洞察總監的Bonnie Chiurazzi，便是其中之一。她2024年9月遭裁員後，和大多數失業者一樣，先花時間調適心情、投遞履歷，並透過親友及業界人脈尋找新工作機會。然而，當一份又一份履歷石沉大海，她決定改變方向，創立自己的市場研究公司Vibe Insights Lab。

「我心想，既然已經具備完成這些工作的能力，那不如自己創業。」Bonnie Chiurazzi表示，「與其等待別人聘請我來做這份工作，不如自己開始做。」

起初，她只是將創業視為暫時遠離企業職場的一段「企業排毒期」（corporate detox），沒想到公司發展超出預期。她不僅在第一年超額完成營收目標，2026年的業績進度也已領先原定計畫。

目前，Bonnie Chiurazzi聘請數名學生及專業人士以合約形式協助業務。她認為，公司發展順利的一大原因，是許多企業近年歷經預算縮減與裁員後，內部出現人力缺口，而外部顧問服務正好能補足這些需求。

她指出，儘管人工智慧（AI）快速發展，但仍無法完全取代專業市場研究工作。「AI其實並沒有真正填補這些空缺，因此企業仍然需要具成本效益的市場研究專家來協助他們。」

事實上，雖然美國整體就業市場持續改善，但目前仍有超過700萬人失業並積極尋找工作。尤其是在科技業高度集中的資訊產業，以及以白領職位為主的金融服務業，求職環境依然充滿挑戰。

在此情況下，創業對許多人而言成為更具吸引力的選項。LinkedIn美洲區首席經濟學家Kory Kantenga表示，LinkedIn數據顯示，自2022年以來，平台會員轉型成為創業者的比例增加75%，其中教育與科技產業的成長最為顯著。

他指出，從求職時間拉長以及職場流動率下降的現象可以看出，越來越多人認為在就業市場放緩期間創業，比過去幾代人更容易實現。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家Torsten Slok認為，近年企業創立數量增加，很可能與AI技術普及有關。他表示，AI降低了創業所需的人力與營運成本，也讓更多人有能力以較少資源成立公司。

然而，對許多年輕求職者而言，進入職場的難度正持續增加。舊金山聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of San Francisco）經濟研究部副總裁Nicolas Petrosky-Nadeau發布的研究顯示，16至24歲年輕族群從失業狀態重新找到工作的機率，下降幅度明顯大於25至54歲的核心勞動人口。

換句話說，相較年長求職者，年輕人如今更難從失業狀態重返職場。專家分析，雖然整體就業市場正在改善，但企業在招募時仍傾向優先聘用具備工作經驗、能立即上手的人才，使剛畢業或資歷較淺的求職者面臨更大的競爭壓力。