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華裔獨居長者深夜病發 AI「現在就叫救護車」搶回一命

記者楊青／奇諾岡報導
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Y先生深夜向AI描述自己的病情，AI建議送急診。（圖／Y先生提供）
Y先生深夜向AI描述自己的病情，AI建議送急診。（圖／Y先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州獨居華裔長者深夜陰囊嚴重腫痛，AI果斷提醒立刻撥打911並協助翻譯英文求救，最終及時送醫保住性命。

加州華裔獨居長者深夜出現陰囊嚴重積水，當事人不知情況已萬分危急，所幸AI在他猶豫不決時，提供清楚且果斷建議，在黃金搶救時限內及時撥打911並得到緊急救助，最終與死神擦身而過。急救醫師事後表示，如果當天再耽誤些時間，後果不堪設想。

家住奇諾岡的Y先生獨居，平常照顧他的兒子這段時間恰好帶孩子回台灣過暑假，而病發當天深夜，護工也不在身邊。「水腫已持續好些天，當天晚上非常嚴重，不能起身，連翻身都不行」，Y先生表示，多年前曾做過心臟搭橋手術，心血管功能極其脆弱，而此次陰囊水腫，與過去的心臟手術有關。儘管感覺身體非常難過，但要不要打911求助，他一時舉棋不定。

身邊一個人都沒有，躺在床上不能動彈的他，決定先嘗試向AI聊天機器人求助。沒想到AI根據他對病情的描述，果斷指令「現在就叫救護車」。

根據Y先生提供的對話紀錄，他向AI描述「我的陰囊積水，腫痛，身體幾乎不能移動，應該怎麼辦？現在是半夜。」AI立即回覆「這是醫療緊急狀況，請立刻由家人送醫，或直接撥打911叫救護車」。

AI進一步指出，若陰囊突然劇烈腫脹疼痛，可能涉及睪丸扭轉、急性感染或嵌頓性疝氣等急症，其中部分病症若延誤治療，甚至可能造成永久傷害或危及生命。更重要的是，AI沒有提供居家療法，也沒有建議觀察到天亮，而是多次強調「不要等待，現在就去急診室。」

Y先生事後回憶，當時疼痛已讓他無法正常思考，「如果AI只是告訴我多喝水、多休息，我可能真的會等到第二天早上」。然而AI的明確警告，讓他意識到問題可能遠比想像嚴重。

英文求救指南  有效溝通

決定求救後，另一個問題又出現。雖然在美國生活多年，但涉及醫療專業術語時，Y先生仍擔心自己無法準確向911接線員描述病情。於是他再次向AI提問：「打911時，我不會說這些醫學英文，你能不能幫我翻譯？」

數秒鐘後，AI列出一份完整的英文求救指南，「I have a medical emergency. I need an ambulance」、「Severe scrotal pain and swelling」、「The pain is so intense I cannot move」，AI甚至將醫學名詞翻譯成英文，並提醒他若英文不流利，可以向911要求中文翻譯服務。這些簡潔而直接的句子，讓老人家終於鼓起勇氣撥出電話。

救護人員抵達後，立即將他送往附近醫院急診室。由於情況嚴重，再轉到專門醫院治療。負責治療的醫師表示，老人所幸來得及時，時間若有拖延，很可能引發更嚴重併發症，甚至危及生命。

Y先生表示，如果當時家裡有人，很可能早就幫他叫救護車，但一個人住，生病最怕不知道該怎麼辦。他說，AI當晚最大的幫助不是診斷疾病，而是在他猶豫不決時，提供清楚而果斷的建議，讓他做出正確決定。

留進屋通道 方便搶救

Y先生表示，這次搶救的經歷，也應驗他平常已經做好的準備，緊急情況可能幫助到很多年長人士。

Y先生說，他之前曾有幾次出門忘帶鑰匙，回家時無法入門，後來乾脆改成自己給自己留門，平常不關木門，只關紗窗門。沒想到這一招，這次正好得以讓911救護人員在抵達後以最快時間進入房內，爭取到最快的搶救時間。

之前南加州曾有獨居華人出現心梗緊急狀況，打完911後完全不能行動，救護人員達到後無法進入，最後只能強行破門，將病員抬出送醫。這位長者最後平安回家，卻也為此付出上千美元的換門費。

AI建議立撥打911後如何求救。（Y先生提供）
AI建議立撥打911後如何求救。（Y先生提供）

精華 FAQ

  • 他在深夜出現陰囊嚴重積水與劇烈腫痛，幾乎無法翻身起身，且當時家中沒有人照顧，情況已相當危急，卻一度猶豫是否要叫救護車。

  • AI先判斷這是醫療緊急狀況，明確要求立刻撥打911叫救護車，接著又替他整理可直接使用的英文求救句子，幫助他順利向接線員描述病情。

  • 事件顯示獨居長者面對突發疾病時，及早求助與清楚表達症狀非常重要，也提醒平時應做好緊急通道準備，避免救護人員到場後延誤搶救時間。

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