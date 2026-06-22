南加5縣逾10億CalKIDS助學金待認領 洛縣80%符條件高中生未申領

洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥縣，聖伯納汀諾縣和河濱縣過半公校高中生有錢沒領，南加州超過10億CalKIDS助學金待認領。圖為高中畢業生示意圖。（記者楊青╱攝影）

準備升學的南加 州高中生和家長注意，加州政府的最新數據顯示，包括洛杉磯縣、橙縣 、聖地牙哥縣在內的南加五縣，有超過10億的CalKIDS助學金未被認領；其中高中生認領比率很低，例如洛縣 超過80%符合條件高中生，未領取CalKIDS助學金。學生和家長儘速查詢，以免錯失這筆在26歲前均可使用的大學或職業培訓教育資金。

根據CalKIDS最新統計，截至6月初，洛杉磯縣高達4億6500萬美元的CalKIDS助學金待認領，橙縣待認領數目也高達1億3500萬美元，聖地牙哥縣1億5800萬美元，聖伯納汀諾縣1億5600萬美元，河濱縣1億3700萬美元。

加州財政廳表示，事實上有相當高比率的公立高中生符合領取條件，但各地實際完成領取程序者比率非常低，比如洛縣超過80%的學生未領取，橙縣僅約19.8%的學生已領取；聖伯納汀諾縣和河濱縣高達83%和62%的學生尚未認領屬於自己的教育基金。

CalKIDS是加州政府推動的兒童教育儲蓄計畫，也是全美規模最大的兒童發展帳戶計畫。CalKIDS由加州財政廳管理，透過州政府529教育儲蓄基金提供助學金，分擔學生高等教育及職業技能培訓費用。

CalKIDS助學金分為新生兒教育儲備以及公立學校高中生助學支持兩部分。其中新生兒部分，凡是2022年7月1日或之後在加州出生的兒童，最高可獲175美元初始存款。啟動帳戶可獲得25美元獎勵，將帳戶關聯至ScholarShare 529計畫可獲得50美元獎勵。

就讀加州公立學校自動獲得500美元；低收入家庭1至12年級學生，最高助學金1500美元；若學生被認定為寄養兒童或無家可歸者，將額外獲得500美元。這些資金可用於支付合格教育支出，包括大學及社區學院學費，職業學校及技職訓練課程，書籍及教材費，學生住宿及膳食費，電腦及相關設備購置費。值得注意的是，這筆資金不僅可用於加州境內學校，也可用於州外符合資格的教育機構。

根據加州財政廳規定，CalKIDS資金的發放是自動的，但必須在線註冊以申領。新生兒需提供出生證明的「本地註冊號碼」（Local Registration Number），學生則需提供學校提供的10位「全州學生識別碼」（SSID）。

申領手續並不複雜，學生或家長可自行上網查詢：進入CalKIDS官網https://calkids.org/，使用學生的SSID注冊。依照網站指示驗證身分，確認資格後即可完成認領程序。學生最晚必須在26歲生日前完成認領，逾期可能喪失領取資格。

SSID 加州公校生識別號

SSID，全稱Statewide Student Identifier，是加州公立學校學生專屬的10位數識別號，通常可在成績單、學生資訊系統（如Aeries、Parent Portal）或向學校輔導員查詢取得。家長若不清楚學生SSID，可直接向學校辦公室洽詢。