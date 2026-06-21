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退休翁被詐17萬 怪銀行無作為

編譯組╱綜合報導
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南加州一退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他質疑，大通銀行...
南加州一退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他質疑，大通銀行未能採取更多有效行動，阻止他匯出畢生積蓄。（美聯社）

聖地牙哥NBC 7新聞網報導，南加州退休老翁，落入跨國投資詐騙陷阱，痛失17萬7000美元。他表示，銀行未能採取更多有效行動，阻止他匯出畢生積蓄。質疑銀行在六個月內發現他多次轉帳異常，卻無作為。而銀行方對提醒顧客可能受騙，亦有難點。

該77歲的受害男在報導中化名為「湯姆」（Tom）。他透露，在長達六個月的時間裡陸續匯出款項，直到最後才驚覺落入一場精心策畫的騙局。

他表示，這場詐騙最初看起來非常真實，部分原因是他過去確實曾與國外人士進行過正當的線上貿易。他原本堅信這是個難得的投資機會；隨著投入資金越來越多，他發現越陷越深，難以抽身。他質疑大通銀行（Chase Bank）為何沒有對他的交易進行更嚴格審查，因為這些大筆匯款與他過往的帳戶活動顯著不符。

湯姆指出，在此之前，他每個月的帳戶流水不高，大約只有2000到3000美元的收入，以及很少的開支。但在被騙的六個月期間，他的銀行流水突然暴增到3萬、4萬，甚至6萬美元。湯姆認為，如果銀行當時能多加詢問為何有異常，或許就能促使他進一步調查，從而及時清醒。

大通銀行拒絕就湯姆個案發表評論，但向NBC 7表示，其員工皆受過專業培訓，協助客戶察覺可能遭遇的詐騙。

湯姆坦承，在匯款初期，確實曾有銀行檯員提醒他可能遇到詐騙。由於當時他深信該項投資沒問題，因此對銀行的警告不以為意。湯姆說：「檯員只是順口提了一句。我當時回答：『這是因為我投資的業務需要支付貨款。』她聽完大略回了句：『噢，好吧。』事情就這樣過去，只有這麼一次。」

相較之下，湯姆的伴侶在聖地牙哥縣信用合作社（San Diego County Credit Union）卻有完全不同的遭遇。當時她試圖匯款給湯姆，繼續資助該投資。湯姆表示：「該分行經理把她叫進辦公室詳談很久，盤問她：『這筆錢是做什麼用？為什麼要匯？妳確定嗎？再多告訴我們一些細節。』她在那被『審問』了大概20分鐘。」

聖地牙哥縣信用合作社的Nathan Schmidt坦言，確實有客戶會抗拒這種程度的審查。施密特表示，客戶有時會覺得像在接受審問，他們會抱怨：「這是我的錢，你們在幹嘛？我想怎麼用就怎麼用。」但他們必須理解，現在網路詐騙的氾濫程度超乎想像。湯姆也承認，他和伴侶當時對這些排山倒海的提問感到非常不耐煩。

精華 FAQ

  • 他誤信一項看似真實的跨國投資機會，因過去曾有海外交易經驗而放下戒心，結果在六個月內持續匯款，最後損失17萬7000美元。

  • 因為他平時帳戶每月僅有約2000至3000美元進出，詐騙期間卻暴增到數萬美元，這種明顯異常本可引起銀行更嚴格審查。

  • 大通銀行僅曾由櫃員口頭提醒一次，而聖地牙哥縣信用合作社則對其伴侶進行長時間追問與審查，顯示防詐態度明顯不同。

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