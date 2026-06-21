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橙縣海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

記者啟鉻／橙縣報導
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橙縣拉古那灘市售價逾億元的超級豪宅所在的Emerald Bay社區。（取自谷歌地...
橙縣拉古那灘市售價逾億元的超級豪宅所在的Emerald Bay社區。（取自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

拉古那灘海濱豪宅以1億1000萬美元現金成交，刷新橙縣住宅紀錄，並凸顯南加超高端海景房市持續升溫與海岸風險。

橙縣紀事報報導，橙縣海濱城市拉古那灘（Laguna Beach）海岸社區內一處海景豪宅，近日以1億1000萬美元現金成交，創橙縣房地產新紀錄。

報導指出，這筆全現金、未公開上市交易9日完成，成為該縣首宗超過1億美元的住宅交易，並將原紀錄大幅推高4000萬美元。此前紀錄保持者是Abalone Point的一棟海景豪宅，於2021年11月以7000萬美元售出，買家為對沖基金億萬富翁Joseph E. Edelman。

豪宅位Emerald Bay社區，是一棟約1萬平方英尺的現代住宅，建於過去五年內。交易由The Agency經紀人John Stanaland同時代表買方與賣方，是一筆以公司架構進行的高端私密交易。他表示，維持交易的高度保密性，是客戶的首要考量。

從建築設計看，該住宅依山勢而建，整體為幾何造型結構。街道層設有車庫與入口，可通往建築最上層。外牆大量使用落地玻璃與階梯式陽台，坐落於厚重石材基座之上。下層結構牢牢嵌入海岸坡地，並設有戶外燒烤區。上方則延伸至沙灘泳池露台，設計上最大化海景視野，依地形向下延伸至五層或更多樓層。

報導指出，產權轉讓契約（grant deed）顯示，賣方Faith 5 LLC支付了12萬1000美元的轉讓稅。買方紀錄顯示，此次1億1000萬美元成交的買家，是在德拉瓦州註冊的Dlareme LLC，該公司名稱將Emerald的名字倒過來拼寫（豪宅所在社區叫Emerald Bay），用以掩蓋實際買家身分。

這筆逾億美元交易，也反映南加橙縣超高端房市持續升溫的趨勢。位於San Juan Capistrano的「Casa Grande at Coral Farms」大型莊園開價8500萬美元，占地42.75英畝，包含一棟2萬1500平方英尺的多功能建築。距離海岸線更近的Crystal Cove（Newport Coast門禁社區），高端豪宅供應同樣刷新價格上限，包括：一棟1萬1500平方英尺莊園，掛牌6800萬美元；一棟1萬1095平方英尺住宅，開價6500萬美元；一棟5500平方英尺住宅，掛牌6490萬美元。

對於近來南加海濱豪宅交易頻繁，地產投資專家蔣品超（Kevin Jiang）認為，由於氣候原因，隨著海水侵蝕海岸愈發嚴重，海濱豪宅賣家或在擔心住宅地基環境。作為買家，無論是投資還是自住，都應做好調查，避免風險。

精華 FAQ

  • 該海景豪宅以1億1000萬美元全現金成交，成為橙縣首宗突破1億美元的住宅交易，也把原本7000萬美元的紀錄大幅推高。

  • 豪宅位於拉古那灘Emerald Bay社區，屬約1萬平方英尺現代住宅。交易採公司架構且未公開上市，買賣雙方都刻意維持高度保密。

  • 專家認為高端海濱房市仍在升溫，但海水侵蝕正加劇，可能影響地基與環境。買家無論自住或投資，都應仔細調查後再決定。

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