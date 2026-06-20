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聖縣黑熊頻出沒 19歲男家中遇襲、滿臉是血求救

聖伯納汀諾訊
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聖伯納汀諾縣山地社區一年輕男子在自家遭黑熊隔窗攻擊，受傷嚴重。圖為示意圖，非涉案...
聖伯納汀諾縣山地社區一年輕男子在自家遭黑熊隔窗攻擊，受傷嚴重。圖為示意圖，非涉案黑熊。(取自加州漁獵局官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖伯納汀諾縣Crestline社區19歲青年Kevin在家中遭黑熊隔窗攻擊，臉部與腹部受傷嚴重。
  • 重點二：母親指出黑熊疑從臥室窗戶伸爪入內，襲擊後未立即離開，最後靠敲鍋製造巨響才驅離。
  • 重點三：當地居民近來頻見黑熊闖入住宅覓食，擔心牠們習慣人類區域後，衝突會更加頻繁。

據KTLA電視台報導，南加內陸聖伯納汀諾縣山地社區一年輕男子，在自家遭黑熊隔窗攻擊，受傷嚴重。當地居民憂心不已，近期社區頻傳黑熊出沒消息。

居民Darah Wood表示，攻擊事件發生在她Crestline的住家。Darah Wood表示，清晨5時45分左右，聽到外面傳來騷動聲。隨後，她看見19歲兒子Kevin從房間衝出。「兒子整張臉都是血，嘴唇完全裂開。」她立刻上前幫助，試圖止住不斷流出鮮血。從臉部嚴重傷勢看，突如其來的攻擊顯然相當猛烈。

她表示，兒子患有自閉症，起初並未馬上告知發生什麼事。當Kevin自行貼上繃帶處理傷口時，她又發現兒子身上還有其他傷，包括腹部多處抓傷。據判斷，黑熊很可能是從兒子臥室窗戶伸進爪子，直接攻擊。

Darah Wood還表示，襲擊人的黑熊事發後並未立刻離開。她說，最後是靠製造巨大聲響、敲打鍋具，才成功將黑熊驅離。她描述黑熊「體型非常大，全身黑色，嘴鼻部位則呈淺棕色」。

Darah Wood在Crestline生活大半輩子，社區緊鄰聖伯納汀諾國家森林，平時看到黑熊並不稀奇。然而，她和鄰居發現，黑熊近來出沒的頻率明顯增加。一些居民甚至表示，現在幾乎每天都看到黑熊在社區內活動。

鄰居Anita Hodson家監視器拍下另一起黑熊闖入住宅區畫面，該黑熊先撞倒院子大門，接著在後院四處翻找食物，甚至一度站立，試圖取得高處鳥食器中的食物。不少居民擔心，若野生動物逐漸習慣在人類居住區尋找食物，未來人熊衝突事件恐更加頻繁。

美國國家公園管理局（National Park Service）提供遇到黑熊時的安全建議：首先，透過平靜說話表明存在，讓黑熊知道你是人類而非獵物；保持冷靜，多數黑熊並不想攻擊人類，牠們有時會以假衝（bluff charge）方式嚇退對方，但最後一刻轉向離開；持續用低聲語氣與黑熊說話，有助穩定自己情緒，也不會刺激牠；若帶幼童，應立刻將孩子抱起，但仍避免大聲尖叫或劇烈動作； 盡量讓自己看起來更高大，例如移動到較高位置。

精華 FAQ

  • 事件發生在南加內陸聖伯納汀諾縣Crestline社區，受害者是19歲男子Kevin。他在自家臥室附近遭黑熊攻擊，臉部與腹部都受到明顯傷害，場面相當驚險。

  • 母親Darah Wood說，清晨聽到騷動後見兒子滿臉是血，疑似黑熊從窗戶伸爪入內攻擊。黑熊事後沒有立刻離開，最後靠大聲敲打鍋具製造巨響才被趕走。

  • 居民發現黑熊近來常進住宅區找食物，擔心牠們逐漸習慣人類環境，導致衝突更頻繁。國家公園管理局建議保持冷靜、平靜說話、避免尖叫，並讓自己看起來更高大。

南加

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