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世界盃夜觀賽配外賣 苦等4小時改吃泡麵

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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外送員傳來的照片中顯示店內訂單堆積如山。（圖／陳小姐提供）
外送員傳來的照片中顯示店內訂單堆積如山。（圖／陳小姐提供）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔家庭為替韓國隊加油點韓式炸雞觀賽，卻因店家人手不足與訂單暴增，等了四小時仍未送達，最後只能取消退款並改吃泡麵。

世界盃18日墨西哥與韓國隊對決，有華裔家庭為營造觀賽氣氛，特地點韓式炸雞外賣，邊吃邊看球賽。沒想到比賽結束，餐點仍未送達，甚至一路等到晚10時多，等了約四小時，依舊沒有收到炸雞。

平時就喜歡韓國文化的陳小姐表示，當晚靈機一動，決定在家點韓國城的韓式炸雞搭配直播，替韓國隊加油助陣，沒想到卻變成一場「等待外賣馬拉松」。

她指出，外送平台顯示的送達時間不斷延後，送餐司機也更換好幾位，讓她感到相當困惑。期間她曾聯繫客服想取消訂單，但系統顯示僅能退回約3美元，考量原價50多美元只退3美元不划算只好繼續等。

不料時間一路拖延到晚10時多，仍收到第四位外送員通知「餐點尚未完成」，並傳來韓國城炸雞店現場照片。照片中顯示店內訂單堆積如山，紙本訂單甚至一路延伸到地面，店家明顯應接不暇。據該外送員表示，該炸雞店僅有兩名人手，卻同時湧入大量訂單，導致出餐嚴重延誤，現場幾乎忙不過來。

陳小姐無奈說，下午5時50分下單，等了四個小時仍未能收到餐點，只好在深夜取消訂單並申請全額退款。她表示，本來期待的世界盃炸雞夜，最後全家改吃泡麵解決晚餐，讓人相當掃興。

該炸雞店當天僅有兩名人手，卻同時湧入大量訂單，導致出餐嚴重延誤。（圖／陳小姐提供...
該炸雞店當天僅有兩名人手，卻同時湧入大量訂單，導致出餐嚴重延誤。（圖／陳小姐提供）

精華 FAQ

  • 她想在家邊看墨西哥對韓國的比賽，邊吃韓式炸雞營造氣氛，順便替韓國隊加油助陣，因此特地透過外送平台下單。

  • 外送平台的預計送達時間一再往後延，途中還換了好幾位司機；她想取消時，系統只願退回約3美元，遠低於原價。

  • 第四位外送員傳來店內照片，顯示訂單堆滿地面、店家只有兩名人手忙不過來，陳小姐只好深夜取消並申請全額退款，改吃泡麵。

華裔 墨西哥 世界盃

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