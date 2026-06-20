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世界盃韓墨戰 洛杉磯韓國城爆槍聲

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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有華裔參加在橙縣的墨西哥隊與南韓隊足球大戰觀賽派對。支持韓國隊的球迷身穿紅衣。（...
有華裔參加在橙縣的墨西哥隊與南韓隊足球大戰觀賽派對。支持韓國隊的球迷身穿紅衣。（圖／讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯韓國城因世界盃韓墨戰湧入大批球迷，但觀賽派對後段失控，街頭占領、燒胎與槍擊接連發生，警方到場後拘留一人並清場。

世界盃18日墨西哥隊與南韓隊足球大戰，當晚許多人穿著紅衣（韓國）或綠衣（墨西哥）前往洛杉磯韓國城參加大型觀看派對。不少華人也「湊熱鬧」，替同是亞洲來的韓國隊加油。不過，當天原本歡樂的派對場面，卻出現包括占領街頭、槍擊等混亂插曲。

當天墨西哥隊對南韓隊的比賽，於18日晚6時開踢。本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續有穿球衣的民眾走在街上，許多餐廳也提前湧入觀賽人潮，周邊停車場更是一位難求，人流明顯增加。

住在附近的華裔留學生白同學表示，洛杉磯墨西哥裔人口眾多，而韓國城又是韓裔社區的核心聚集地之一，因此在當地觀看這場比賽，氣氛勢必比其他地點更熱烈。

她特地與朋友選擇在一家韓式餐廳觀賽，她形容現場氣氛相當火熱，也感受到韓國球迷對球隊的投入與支持，是一次十分難忘的觀賽體驗。「中國或台灣隊未進世界盃，沒有主隊可以支持，只好假裝韓國人挺韓」。

然而，原本歡樂的慶祝活動，最終演變成混亂場面。韓國城夜晚的街頭不但被人群占路（street takeover），甚至還出現槍擊事件。

根據KTLA電視台報導，數百支持墨西哥隊與南韓隊的球迷，聚集在韓國城首爾國際公園（Seoul International Park）附近的Irolo街觀看比賽，但從中場休息前後開始，現場秩序逐漸失控。

洛杉磯市警局（LAPD）警員Chaves證實，當天下午6時45分左右，警方接獲報案，指Irolo街與James M. Wood大道交會處附近發生槍擊。一名傷者送往當地醫院救治，但目前傷勢狀況不明。警方已拘留一涉案人士。

目擊槍擊事件的洛杉磯時報記者表示，他聽到三聲槍響，並看到一男子朝空中開槍。目前尚不清楚受害者是否曾與持槍男發生衝突，或是否為隨機槍擊。同時也無法確認兩人是否為當時觀賽派對的參與者。

此外，當天慶祝活動也有球迷跳上車輛、施放煙火，並在街頭進行燒胎（burnouts）等危險行為。

洛杉磯市警局隨後組成防線，要求人群離開，並發布全市戰術警報以調度額外警力支援。最終人群於午夜前後散去，整起事件未傳出逮捕紀錄。

本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續出現身穿球衣的球迷走在街上。...
本報記者觀察到，早在下午5時左右，韓國城周邊就已陸續出現身穿球衣的球迷走在街上。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 因為韓國城是韓裔社區核心地點，周邊也有不少墨西哥裔居民，兩隊對戰讓現場氣氛格外熱烈，因此吸引大量球迷聚集觀戰。

  • 原本歡樂的派對後來出現占領街頭、跳上車輛、施放煙火、燒胎等危險行為，最後甚至傳出槍擊，導致現場秩序全面失控。

  • 警方在接獲報案後趕赴現場，證實有人中槍送醫，並拘留一名涉案人士；隨後組成防線、發布戰術警報，直到午夜前後才清場。

世界盃 洛杉磯 南韓

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