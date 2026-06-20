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美航送世界盃球衣 華人驚喜：回本了

記者張宏／綜合報導
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美國航空推出世界杯主題航班，每個旅客送價值上百美元的周邊單品。（取自美國航空網站...
美國航空推出世界杯主題航班，每個旅客送價值上百美元的周邊單品。（取自美國航空網站）

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃熱潮帶動美國航空與美國銀行推出主題贈品活動，美航在洛杉磯至西雅圖航班送出球衣與周邊，讓旅客驚呼幾乎回本，BOA則以球迷手鍊吸引民眾收藏。

世界盃熱潮席捲全美，也成為企業品牌推廣的重要契機。美國航空（American Airlines）近日推出世界盃主題航班，向旅客贈送價值上百美元的限量周邊商品，有華人拿到這份驚喜，直呼差不多抵回飛機票價；美國銀行（Bank of America，BOA）則推出免費世界盃主題手鍊，吸引不少洛杉磯民眾收藏。

美國航空19日在洛杉磯至西雅圖航線舉辦特別活動，為旅客打造充滿足球氛圍的飛行體驗。19日為美國隊在西雅圖迎戰澳洲，並以2比0勝出，確定晉級32強。美國隊首戰以 4比1大勝巴拉圭，第二戰再擊敗澳洲，累積6分，進6球失1球，淨勝球5球，暫居D組第一。25日將在洛杉磯對陣土耳其。

19日搭乘美國航空AA6324航班，從洛杉磯國際機場飛往西雅圖的旅客，在登機前便感受到濃厚的世界盃熱潮。航空公司特別布置登機門，並安排工作人員熱情迎接旅客。乘客登機後，發現每個座位都備有專屬球迷禮品，包括球衣、限量版美國足球隊（U.S. Soccer）主題旅行盥洗包，以及多款球迷紀念商品。

美國航空表示，此次活動是其在多個世界盃主辦城市推出的系列慶祝活動之一，未來將持續透過主題登機門活動與球迷互動，為往返各賽事城市的旅客增添觀賽樂趣。此外，美國航空近期也推出全新美國足球隊主題旅行盥洗包，自6月初起持續提供至7月底。盥洗包內含適合旅途中使用的護膚用品，包括護手及身體乳液、潤唇膏、曬後舒緩凝膠，以及足球主題襪子等。

幸運搭上該航班的華人陳小姐表示，一登機就看到每個座位掛著紅白相間的球衣。她事後上網查詢發現，光是球衣市價就約110美元，透明紀念袋內還裝有多種周邊商品，價值至少數十美元，「感覺這趟機票都快回本了」。

美國銀行（BOA）也於世界盃期間推出FIFA Fan Bands球迷手鍊。這項活動並非信用卡回饋贈品，而是世界盃官方球迷互動紀念品。手鍊吊飾共有約140款不同設計，涵蓋各主辦城市地標、參賽國家隊元素及世界盃獎盃等主題。

主辦單位預計在全美發放超過1000萬枚吊飾，供球迷自由組裝、交換與收藏。民眾可於威尼斯沙灘的U.S. Soccer House、FIFA Fan Festival、世界盃比賽場館周邊活動區，以及BOA Fan Band巡迴活動車等免費領取

美國銀行也在比賽期間送FIFA Fan Bands手鍊。（取自美國銀行網站）
美國銀行也在比賽期間送FIFA Fan Bands手鍊。（取自美國銀行網站）

精華 FAQ

  • 美國航空19日在洛杉磯飛往西雅圖的AA6324航班舉辦特別活動，從登機門布置到座位禮品都充滿足球氛圍，讓旅客在飛行途中就能感受世界盃熱潮。

  • 每個座位都備有紅白球衣、U.S. Soccer主題旅行盥洗包，包內還有護手乳、身體乳液、潤唇膏、曬後舒緩凝膠與足球主題襪子等球迷紀念品。

  • BOA推出FIFA Fan Bands球迷手鍊，屬於官方互動紀念品而非回饋贈品，共有約140款吊飾設計，並可在多個球迷活動區免費領取與交換收藏。

世界盃 華人 西雅圖

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