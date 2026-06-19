航班意外取消 旅行達人：別輕易改簽

因天氣及其他意外因素，在航班延誤或取消時，一些旅客可能急於盡快抵達目的地，對航空公司提出的改簽方案照單全收，可能因此陷入多次轉機、長時間滯留機場，甚至花費更多金錢卻仍無法如期成行的困境。（檔案圖片／記者啟鉻攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 暑假航班易受雷暴、龍捲風與管制影響而取消，旅遊達人建議別急著接受改簽，宜評估直飛、他航或取消行程以免增加成本。

暑假出遊旺季來臨，可全美各地雷暴、龍捲風、高溫及空中交通管制等因素，時常導致航班延誤或取消。許多旅客遇到航班異常時，往往急於盡快抵達目的地，對航空公司提出的改簽方案照單全收，卻可能因此陷入多次轉機、長時間滯留機場，甚至花費更多金錢卻仍無法如期成行的困境。

南加州 旅行達人付麗表示，如果遇到航班意外取消，旅客最好的選擇之一，就是不要讓航空公司改簽，讓航班轉來轉去，這樣很耗費體力和精力。應採取等待下一班機，或者乾脆取消行程，既節省時間，也不花費冤枉錢。尤其是若機場面積很大，在裡面步行很費力。尤其提醒年長者，最好選擇直達航班，若意外航班被取消，不要輕易同意航空公司改簽轉機。

洛杉磯 一家旅遊公司票務工作人員也表示，若遇到意外取消航班，就去航空公司櫃檯詢問下一步安排。主要還是尊重旅客個人意見，以及是否購買旅行保險。畢竟天氣因素不是人為可控的。

根據The Points Guy及相關網路平台提供建議，出行旅客需先確認目的地天氣狀況，如果大量航班被持續取消，則問題可能不會在幾小時內解決。避免接受過於繞遠的改簽路線，如果轉飛地點過多，風險和延誤機率會大幅增加，應考慮次日最早直飛航班，往往比跨州轉機更可靠。

也可使用查詢其他航空公司是否有空位，而非僅接受原航空公司安排。必要時若已抵達距離目的地較近的城市，可考慮地面交通完成最後路段。設定停損點，若考慮到在計畫時間前仍無法確定抵達目的地，就取消行程返家，避免陷入不斷改簽、持續投入成本的惡性循環。