我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

航班意外取消 旅行達人：別輕易改簽

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因天氣及其他意外因素，在航班延誤或取消時，一些旅客可能急於盡快抵達目的地，對航空...
因天氣及其他意外因素，在航班延誤或取消時，一些旅客可能急於盡快抵達目的地，對航空公司提出的改簽方案照單全收，可能因此陷入多次轉機、長時間滯留機場，甚至花費更多金錢卻仍無法如期成行的困境。（檔案圖片／記者啟鉻攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

暑假航班易受雷暴、龍捲風與管制影響而取消，旅遊達人建議別急著接受改簽，宜評估直飛、他航或取消行程以免增加成本。

暑假出遊旺季來臨，可全美各地雷暴、龍捲風、高溫及空中交通管制等因素，時常導致航班延誤或取消。許多旅客遇到航班異常時，往往急於盡快抵達目的地，對航空公司提出的改簽方案照單全收，卻可能因此陷入多次轉機、長時間滯留機場，甚至花費更多金錢卻仍無法如期成行的困境。

加州旅行達人付麗表示，如果遇到航班意外取消，旅客最好的選擇之一，就是不要讓航空公司改簽，讓航班轉來轉去，這樣很耗費體力和精力。應採取等待下一班機，或者乾脆取消行程，既節省時間，也不花費冤枉錢。尤其是若機場面積很大，在裡面步行很費力。尤其提醒年長者，最好選擇直達航班，若意外航班被取消，不要輕易同意航空公司改簽轉機。

洛杉磯一家旅遊公司票務工作人員也表示，若遇到意外取消航班，就去航空公司櫃檯詢問下一步安排。主要還是尊重旅客個人意見，以及是否購買旅行保險。畢竟天氣因素不是人為可控的。

根據The Points Guy及相關網路平台提供建議，出行旅客需先確認目的地天氣狀況，如果大量航班被持續取消，則問題可能不會在幾小時內解決。避免接受過於繞遠的改簽路線，如果轉飛地點過多，風險和延誤機率會大幅增加，應考慮次日最早直飛航班，往往比跨州轉機更可靠。

也可使用查詢其他航空公司是否有空位，而非僅接受原航空公司安排。必要時若已抵達距離目的地較近的城市，可考慮地面交通完成最後路段。設定停損點，若考慮到在計畫時間前仍無法確定抵達目的地，就取消行程返家，避免陷入不斷改簽、持續投入成本的惡性循環。

精華 FAQ

  • 因為航空公司安排的路線常可能轉機過多、等待過久，甚至在機場長時間滯留，最後不但更耗體力與精力，也可能花更多錢還無法準時抵達。

  • 先到航空公司櫃檯詢問下一步安排，再依自身行程、體力與是否有旅遊保險做判斷；若大範圍航班都在取消，通常表示短時間內難以解決。

  • 可尋找其他航空公司是否有空位，優先考慮次日最早直飛航班；若已接近目的地，也能改用地面交通完成最後路段，避免不斷改簽。

加州 洛杉磯

上一則

台積電太太鳳凰城創業賣台味 鹹酥雞、奶茶饗「台灣胃」

下一則

天氣攪局航班大亂 洛華人飛芝加哥48小時回原點

延伸閱讀

天氣攪局 華人上演48小時美東西南「航空歷險記」

天氣攪局 華人上演48小時美東西南「航空歷險記」
旺季搭機省錢不只善用信用卡 達人也推AI自動訂票系統

旺季搭機省錢不只善用信用卡 達人也推AI自動訂票系統
已付款機票突失效 聯航乘客被客服詐騙3000元

已付款機票突失效 聯航乘客被客服詐騙3000元
大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴
飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大

飛機燃油太貴美航暫停六條暑期路線 洛杉磯影響大
阿聯酋航空祭「保險方案」：因戰事受困會協助返國 吸引旅客重返杜拜

阿聯酋航空祭「保險方案」：因戰事受困會協助返國 吸引旅客重返杜拜

熱門新聞

加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41
案件發生於163rd Court Northeast 1700號的一處房屋內。（谷歌地圖）

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

2026-06-11 18:21

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內