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「看人喊價」?網約車同路線 價差高達1.6倍 專家教省錢

洛杉磯訊
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本報記者實際測試後發現，同一時間前往同一地點，Uber和lyft平台價格不同。（...
本報記者實際測試後發現，同一時間前往同一地點，Uber和lyft平台價格不同。（官方APP截屏）

AI摘要

文章摘要整理：

美國調查發現，Uber與Lyft同路線報價可能因乘客不同而差很大，引發是否利用個資差別定價的疑慮；兩公司否認此說，專家則建議先比價再叫車。

網約車平台的車資，究竟是怎麼算出來的？美國「消費者報告」最新調查發現，即使是同一時間、同一路線、同一目的地，不同乘客透過Uber或Lyft叫車，看到的報價可能大不同，部分案例價差甚至高達160%，引發外界對平台是否利用個資進行「看人喊價」的質疑。

「消費者報告」招募174名志願者，在全美18個州測試超過40條路線。結果顯示，相同路程的最高與最低報價中位數差距達50%。其中，密蘇里州堪薩斯市一條路線竟出現29種不同價格；德州奧斯汀另一條路線報價更從25元到65元不等，價差高達160%。

世界日報記者實際測試也發現類似情況。以從巴沙迪那前往洛杉磯國際機場（LAX）為例，在相近時間查詢同一路線，Uber顯示價格為89.96元，且已是Uber One會員優惠價；Lyft折扣後價格則為78.98元，兩者相差近11元。

消費者報告指出，Uber與Lyft掌握大量用戶數據，包括使用者輸入地址的速度、操作習慣，甚至可能從目的地推測是否前往托兒所接送孩子等資訊，理論上具備評估乘客願付價格的能力。不過，報告也坦言，目前無直接證據證明這些特定資料被用於計算車資。

對相關質疑，Uber與Lyft均否認採用「監控定價」模式。Uber表示，公司「絕不會根據個人資料客製化定價」，價格差異主要來自即時市場供需、交通狀況、司機數量及GPS定位細微差異。Lyft強調，車資僅受行程條件、即時供需及促銷活動影響。

事實上，叫車平台長期使用「動態定價」機制，依據需求高低即時調整價格。但「消費者報告」指出，即便多名測試者幾乎在同一分鐘下單，仍出現明顯價差，因此引發外界對「個人化定價」的疑慮。

相關爭議已引起國會關注。今年3月，由共和黨主導的眾院監督與政府改革委員會宣布調查Uber、Lyft等企業是否利用個資進行差別定價。委員會主席James Comer警告，企業若透過演算法分析消費者資訊來提高收費，可能損害市場透明度與消費者權益。

不過，也有學者認為，情況未必如此單純。曾參與設計Uber「尖峰定價」系統的洛杉磯加大（UCLA）行為經濟學教授Keith Chen表示，現代叫車平台的定價模型已遠比傳統計程車複雜，不僅考量距離與時間，還會納入未來需求預測及隨機價格測試等因素。他表示，在自己任職Uber期間，未曾見過公司利用個資決定基本車資，但確實會運用用戶資料設計不同折扣與優惠方案。

專家建議，消費者若想獲得較優惠價格，最簡單的方法仍是同時比較Uber與Lyft的報價後再下單。根據美國國家經濟研究局（NBER）研究，僅約六分之一乘客會同時查看兩平台價格，而兩者平均價差約為14%，貨比三家仍有機會省下不少車資。

網約車標價不同，專家建議多比價。(Unsplash/ Mariia Shalab...
網約車標價不同，專家建議多比價。(Unsplash/ Mariia Shalabaieva)

精華 FAQ

  • 調查發現，即使在同一時間、同一路線叫車，不同乘客看到的Uber或Lyft報價仍可能差很多，部分案例價差高達160%，顯示平台定價並不完全一致。

  • Uber與Lyft都否認根據個人資料客製化定價，表示車資主要取決於即時供需、交通狀況、司機數量、定位誤差與促銷活動，而非針對特定乘客加價。

  • 專家建議先同時查看Uber與Lyft報價，再選較便宜的平台下單。研究顯示，多數乘客沒這麼做，但兩平台平均價差約14%，比較後仍常能省錢。

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