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橙縣年薪10萬列為低收入 年輕人買不起房與父母同住

橙縣訊
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根據加州政府最新收入標準，在橙縣，10萬年薪算低收入，可申請收入有限住宅及其他住...
根據加州政府最新收入標準，在橙縣，10萬年薪算低收入，可申請收入有限住宅及其他住房補助計畫。（取自橙縣爾灣市臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

橙縣因房價與租金高漲，年收逾十萬美元仍可能被認定為低收入，年輕專業人士買房困難，只能延後獨立或與家人同住。

根據LAist報導，在美國大部分地區，年收入超過10萬美元通常被視為事業成功和財務穩定。然而，在加州橙縣，情況卻大不相同。

根據加州住房與社區發展廳5月29日公布的2026年收入標準，橙縣地區年收入10萬4200美元以下的一人家庭，即可被認定為「低收入（low income）」，並有資格申請收入有限住宅（income-restricted housing）及其他住房補助計畫。而2025年的低收入門檻為9萬4750美元，今年再次大幅提高。

現年23歲、居住在爾灣的精算師（actuary）Megan Junanto表示，她最近獲得加薪，因此收入已超過低收入標準。但她指出，如果按照去年收入計算，她其實符合低收入資格。她說，「這真的讓我覺得很不可思議。在同年齡層中，我一直覺得自己的經濟狀況算不錯，但我卻幾乎被列為低收入戶，而去年甚至真的符合資格。」

住房政策專家指出，不斷提高的「財務穩定門檻」正使橙縣愈來愈難留住教師、護士及其他中等收入專業人士，而這些職業恰恰是維持地方經濟運作的重要人力。

雖然不少年輕居民收入遠高於全國平均，但仍認為在橙縣購屋幾乎是不可能完成的任務。

Junanto表示，目前她能與男友共同分擔租金，但買房依然遙不可及。她回憶，身為移民的父母，在2000年代初期僅靠父親一人收入，就在園林市（Garden Grove）購買一棟房屋；而如今，同等房屋市價已超過100萬美元。

根據加州地產經紀協會（C.A.R.）最近發布報告，橙縣房屋中位價約為144萬2930美元。要負擔這樣的房價，家庭年收入至少需要35萬400美元。然而，全縣只有約16%家庭的收入達到這個標準。換句話說，超過8成的橙縣家庭即使收入不低，仍難以負擔當地的中位數房價。

主張增加住宅供給的倡議人士認為，橙縣住房負擔能力危機持續惡化，部分原因在於地方政府多年來未能有效推動足夠的新住宅建設。

在房價與租金持續攀升的環境下，愈來愈多受過高等教育的年輕專業人士選擇繼續住在父母家中。

26歲的Joe Silva目前在一家投資管理公司擔任客戶帳務分析師（client billing analyst）年收入約8萬5000美元。儘管擁有全職工作，他仍與母親及兩位弟弟同住在聖塔安那（Santa Ana）一間只有一房的公寓裡。

Silva表示，他目前的收入仍不足以讓家人搬進較大的兩房住宅。「房東通常要求租客收入至少是房租的2.5倍……要租到一個地方，你的年收入幾乎得接近11萬美元。」

Silva 認為，自己在大學期間努力讀書，畢業後也持續在職場上進步，但仍感覺追不上橙縣不斷上漲的住房成本。「如果你去問我這個年齡層的人，我想大部分人根本不會考慮買房這件事。」

Silva的情況反映出南加州日益普遍的現象：即使擁有大學學歷和穩定工作，許多年輕人仍難以負擔獨立居住成本，只能延後搬出原生家庭的計畫，甚至與家人長期共享有限的居住空間。

為何年薪超過10萬美元仍被列為「低收入」？數據顯示，在橙縣，即使收入高於當地許多勞工，仍可能符合政府定義的「低收入戶」。其中一個原因在於政府計算標準不只是看收入，也會將當地房價和租金納入考量。目前橙縣個人收入中位數約為9萬7000美元，但低收入資格門檻卻高達10萬4200美元。

精華 FAQ

  • 因為加州的低收入標準不只看個人薪資，還會納入當地房價與租金水準來計算；在橙縣，住房成本極高，使得十萬多美元仍可能符合補助資格。

  • 根據加州住房與社區發展廳公布的2026年標準，橙縣一人家庭年收入10萬4200美元以下，就可被認定為低收入，並申請相關住房補助。

  • 橙縣房價中位數約144萬美元，租金也持續上升，讓即使有大學學歷與穩定工作的年輕人，仍難負擔獨立居住成本，只能與父母同住。

低收入 橙縣 加州

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