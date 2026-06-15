反向抵押貸款 成美國退休理財多元選項

最新研究顯示，美國反向抵押貸款市場正隨人口老齡化、科技進步及退休理財需求改變而快速演變。（示意圖，取自Unsplash）

AI摘要 文章摘要整理： 美國反向抵押貸款市場在高齡化、數位轉型與退休理財需求帶動下加速演變，並逐步成為退休資產規畫的重要工具。

根據Business Research Insights最新研究，美國反向抵押貸款 市場正隨人口老齡化、科技進步及退休理財需求改變而快速演變。其中，數位化服務、人工智慧 應用、產品多元化以及「住家養老」（Aging in Place）理念，已成為推動市場發展主力。

研究指出，在科技應用方面，反向抵押貸款產業正加速數位轉型。約58%的貸款機構已導入線上申請系統，使貸款處理時間縮短近36%；同時，約47%的借款人更傾向透過線上方式接受諮詢，而非傳統面對面會談。人工智慧技術的應用也日益普及，承保流程中的AI導入率增加41%，使風險評估準確度提高約29%，貸款審核效率明顯提升。

產品設計方面，市場正朝向更具彈性與客製化方向發展。目前約52%的貸款機構提供多元撥款方案，包括終身定期給付、信用額度（Line of Credit）及混合型方案，以滿足不同退休族群需求。此外，專屬型反向抵押貸款（Proprietary Reverse Mortgage）需求顯著增加，對於房產價值超過聯邦貸款上限的高資產屋主而言，相關產品需求成長約39%。

值得關注的是，反向抵押貸款已逐漸從單純融資工具，轉變為退休財務規畫的一部分。研究顯示，約33%的借款人選擇將反向抵押貸款與年金保險或其他退休理財方案結合運用，而已有45%的財務顧問將其納入退休收入規畫建議之中。

另一方面，隨著高齡化社會來臨，「在自己家中安享晚年」的原地養老觀念愈來愈受到重視。約49%的借款人將反向抵押貸款資金用於住宅改造，例如增設無障礙設施、防跌設備及居家安全改善工程，以提升居住品質與生活便利性。