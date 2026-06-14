我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

15歲華生UCI畢業 校史最年輕 盼未來成機師

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
Clovis Hung獲得歷史學士學位並輔修人文學。（Song Choi提供）
Clovis Hung獲得歷史學士學位並輔修人文學。（Song Choi提供）

當大多數同齡孩子在上八年級課程時，13歲的華裔少年Clovis Hung已開啟爾灣加大（UC Irvine）第一年的學習。今年6月，15歲的Clovis將從爾灣加大人文學院（School of Humanities）畢業，成為該學院歷史上最年輕的畢業生。

15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生...
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

攻讀文史、熱衷飛航

爾灣加大人文學院報導，Clovis攻下歷史學士學位並輔修人文學。學習歷史人文，出自他對該領域許久的好奇。Clovis表示，學習該領域滿足他長久以來的知識追求，「環境和好奇驅使著我。」他說：「當我身處的環境在推我前進，我想繼續這種追求。」

Clovis學習速度異於常人，從小已顯露端倪。2020年秋季，九歲的Clovis入學富樂頓社區大學特別入學項目（Special Admit Program）。當Clovis12歲從該社區大學畢業時，同時拿下五個副學士學位，並成為該校建校108年以來最年輕的畢業生。

除歷史人文，Clovis還對航空和太空工程感興趣。他是美國民間航空巡邏隊（Civil Air Patrol，簡稱CAP）的二等軍官、富樂頓社區大學無人機俱樂部成員。Clovis正在學習個人飛機駕照，等16歲時就會被允許開啟獨自飛行。他說：「如果我進入商業航空公司工作，我將有機會飛往世界各地，也能夠更深入理解那些國家的歷史與文化。」

12歲學射箭 已旅遊37國

除課業之外，Clovis從12歲開始接觸射箭，並在近兩年代表爾灣加大射箭俱樂部參加比賽。在繁忙課業與活動之間，Clovis還曾赴台灣進行一學期的交換學習，就讀於台灣國立大學（National Taiwan University）。當時年僅14歲的他，在母親陪同下前往台灣數月，母親透過遠端方式持續從事家教工作。

Clovis喜歡人文歷史，這與他從小頻繁隨父母旅遊有關。若經費有限，Clovis的媽媽Choi會通過購買打折機票，並在食宿上節省經費。Choi說：「沒有什麼能替代旅遊的經歷。」她認為真實世界的體驗比教科書更有價值。目前Clovis已遊覽過37個國家。今年8月，他將前往玻利維亞、智利和薩爾瓦多。屆時，他拜訪過的國家將增至41個。

Clovis Hung有很多興趣愛好，走訪過世界各地。（Song Choi提供）
Clovis Hung有很多興趣愛好，走訪過世界各地。（Song Choi提供）

未來10年 有更多可能性

今年秋季，他將在富樂頓社區學院開始攻讀無人機開發與自主系統（Drone Development and Autonomous Systems）理學學士學位，同時修習化學與物理銜接課程（bridging courses），為未來攻讀航太工程碩士學位保留更多選擇。

談到未來十年規畫，Clovis希望成為一名商業航空機師。對他而言，十年似乎是一段足以創造許多可能性的時間。畢竟，十年前的他，才剛剛開始上幼稚園；如今，他已經完成大學學業，並朝著航空領域的職業夢想邁進。

精華 FAQ

  • 因為他學習速度遠超同齡人，13歲就進入UCI就讀，15歲便完成歷史學士與人文輔修學業，因此刷新人文學院最年輕畢業紀錄。

  • Clovis九歲進入富樂頓社區大學特別入學項目，12歲畢業時一次取得五個副學士學位，並成為該校創校108年來最年輕的畢業生。

  • 今年秋季他將在富樂頓社區學院攻讀無人機開發與自主系統學位，並修習化學與物理銜接課程，未來希望成為商業航空機師。

爾灣 華裔

上一則

15歲華生讀爾灣加大3年 每天載兒子上課 「我不是虎媽」

延伸閱讀

91歲亞裔翁夜校苦讀 獲高中文憑

91歲亞裔翁夜校苦讀 獲高中文憑
美西華人學會 7華生獲頒獎學金

美西華人學會 7華生獲頒獎學金
家長擔心大學人文科系難餬口 黃仁勳：有這能力就不怕

家長擔心大學人文科系難餬口 黃仁勳：有這能力就不怕
美國學生在海南交流營中找到共同點

美國學生在海南交流營中找到共同點
退休才是夢想的開始 台僑年輕時飛行夢 竟在中年後實現

退休才是夢想的開始 台僑年輕時飛行夢 竟在中年後實現
矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」